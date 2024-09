Nowy prezes w finansowej instytucji pocztowej

Jarosław Orlikowski zastąpi na stanowisku prezesa Banku Pocztowego Jakuba Słupińskiego, który złożył rezygnację z mandatu oraz funkcji prezesa zarządu banku ze skutkiem na 19 września 2024 roku.

Rada nadzorcza Banku Pocztowego, w wyniku rozstrzygnięcia otwartego postępowania kwalifikacyjnego, powołała z dniem 20 września 2024 r. Jarosława Orlikowskiego do składu zarządu banku i powierzyła mu pełnienie funkcji wiceprezesa oraz tymczasowe kierowanie pracami zarządu banku, tj. do dnia wejścia w życie uchwały rady nadzorczej w sprawie powołania prezesa zarządu oraz wystąpiła do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) z wnioskiem o wyrażenie zgody wobec Jarosława Orlikowskiego na pełnienie funkcji prezesa zarządu banku.

Jarosław Orlikowski zastąpi na stanowisku prezesa Jakuba Słupińskiego, który złożył rezygnację z mandatu oraz funkcji prezesa zarządu banku ze skutkiem na 19 września 2024 roku.

Bank Pocztowy świadczy usługi finansowe w urzędach pocztowych i własnych oddziałach w całym kraju. Powstał w 1990 roku w Bydgoszczy.

