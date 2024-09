X Kongres DISE: Polska dołącza do megatrendu dekarbonizacji

20 lat od wejścia Polski do Unii Europejskiej w Polsce rośnie presja na odchodzenie od węgla. Gospodarki świata w odpowiedzi na kryzys energetyczny chcą jak najszybciej uniezależnić się od paliw kopalnych importowanych spoza UE. W Polsce największe zmiany widać w miksie energetycznym, który w 2023 roku historycznie odnotował najniższy udział węgla. Jego udział spadł o 10 proc., do poziomu 60,5 proc. Jednocześnie rośnie produkcja energii z OZE, która po raz pierwszy osiągnęła 27 proc. O ponad 40 proc. wzrosła też produkcja energii z gazu ziemnego. Jednak czy to wystarczy? Jakie cele strategiczne powinna obecnie przyjąć Polska w zakresie polityki klimatycznej oraz sytuacji geopolitycznej? O tym rozmawiać będą uczestnicy jubileuszowego X Kongresu Energetycznego DISE, któremu w tym roku przyświeca hasło „Energia wolności fundamentem skutecznej transformacji”. Wydarzenie odbędzie się we Wrocławiu 25-26 września 2024 r.

Zarówno na szczeblu europejskim, jak i na poziomie krajowym od kilku lat trwa dyskusja na temat potrzeby głębokiej i szybkiej transformacji energetycznej, która oparta będzie na intensywnym rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE), jako najtańszych technologii wytwarzania energii elektrycznej. Jednak pomimo ciągłych inwestycji w energię odnawialną, jesteśmy nadal zależni od energii elektrycznej generowanej z węgla. Dodatkowo nasze uzależnienie od sprowadzanych surowców stale rośnie – 43 proc. zużywanej w kraju energii opiera się na paliwach z importu. Jest to proces kosztochłonny - tylko w ubiegłym roku Polska wydała na ten cel 138 mld zł (tj. niewiele mniej niż na obronność). W ciągu ostatniej dekady, uwzględniając inflację, koszt importu paliw przekroczył już 1,2 biliona zł – wyliczyło Forum Energii.

Polska stoi przed koniecznością pilnego przyspieszenia transformacji energetycznej oraz zbudowania na nowo swojej niezależności. Dodatkowo nowa gospodarka powinna być budowana w sposób neutralny klimatycznie i odpowiedzialny społecznie. Wymagane są obecnie pilne działania oraz ustalenie kluczowych priorytetów oraz konkretnych harmonogramów. Przyspieszenie modernizacji i rozbudowy sieci elektroenergetycznych oraz poprawa otoczenia prawnego to tylko niektóre warunki konieczne dla rozbudowy OZE w najbliższych latach.Dziś transformacja energetyczna powinna być planowana w długim horyzoncie, inaczej grozi nam utrata atrakcyjności i przewag konkurencyjnych – dodaje Remigiusz Nowakowski, prezes Dolnośląskiego Instytutu Studiów Energetycznych (DISE).

Wyzwań jest wiele, zwłaszcza, że polska elektroenergetyka nadal jest jednak najbardziej emisyjna w całej UE, a pod względem intensywności emisji jesteśmy 3. krajem na świecie. Znaczny poziom emisji przekłada się na wysokie ceny energii, a w przemyśle – na spadek konkurencyjności ze względu na wysoki ślad węglowy towarów produkowanych w Polsce. Jeśli nic się nie zmieni, w kolejnych latach polska gospodarka narażona będzie na spadek inwestycji.

Ze scenariusza wysokich ambicji przygotowanego przez Fundację Instrat wynika, że 84 proc. to realistyczny i ekonomicznie uzasadniony cel udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w wypełnianiu krajowego zapotrzebowania na energię elektryczną w 2040 r. Pozostałą część tego zapotrzebowania pokrywają energia jądrowa i gaz ziemny. Realizacja takiego scenariusza oznaczałaby 6 miliardów złotych oszczędności rocznie na kosztach operacyjnych i inwestycyjnych.

X Kongres DISE będzie kreował rozwiązania dla sprawiedliwej, zielonej transformacji, zapraszając do dyskusji cenionych ekspertów branży, topowych managerów, polityków i naukowców. Tegoroczna, Jubileuszowa edycja Kongresu, będzie szczególna ze względu na wyzwania, z jakimi mierzył się nie tylko polski, ale globalny rynek energii.

Debata będzie skoncentrowana na zagadnieniach związanych z uniezależnieniem się od importu paliw kopalnych, zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego poprzez rozwój OZE oraz technologii jądrowych, nowym modelu rynku energii w Polsce, długoterminowej strategii transformacji jako wypadkowej Polityki Energetycznej Polski oraz Krajowego Planu na rzecz Energii i Klimatu, współpracy międzynarodowej w rozwijaniu partnerstw technologicznych i kapitałowych, uwolnieniu potencjału nowych mocy przyłączeniowych dla źródeł OZE na lądzie i morzu, wielkoskalowym technologiom magazynowania energii w celu zwiększenia elastyczności KSE, dekarbonizacji przemysłu i zagadnieniom ESG.

