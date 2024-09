Wojsko wysadzi wały? Nieprawda! "To dezinformacja"

Już 4900 żołnierzy zostało wydzielonych do operacji wsparcia samorządów i służb MSWiA na rzecz mieszkańców terenów ogarniętych powodzią - poinformowało w poniedziałek przed północą Ministerstwo Obrony Narodowej.

Jeszcze w niedzielę w walce z powodzią pomagało 4,6 tys. żołnierzy. Taką samą liczbę w poniedziałek przed południem przekazał Sztab Generalny Wojska Polskiego. Tymczasem w poniedziałek przed północą resort obrony poinformował, że liczba żołnierzy wynosi już 4,9 tys.

„Już 4900 żołnierzy zostało wydzielonych do operacji wsparcia samorządów i służb MSWiA na rzecz mieszkańców terenów ogarniętych powodzią” - przekazało MON w mediach społecznościowych.

WOT na posterunku

Siły te tworzą cztery wojskowe zgrupowania zadaniowe Wojsk Obrony Terytorialnej, osiem zespołów inżynieryjnych wyposażonych w ciężki sprzęt z wojsk operacyjnych, a także 18 śmigłowców w operacji niesienia pomocy.

Dodatkowo siły z 21 Brygady Strzelców Podhalańskich, 6 Brygady Powietrznodesantowej, 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej i Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. Kolejne jednostki operacyjne w gotowości.

Zadaniem żołnierzy jest ochrona życia i zdrowia mieszkańców, umacnianie wałów przeciwpowodziowych, prowadzenie i wspieranie działań ewakuacyjnych oraz wsparcie logistyczne.

MON przypomniało, że jedną z ostatnich decyzji było skierowanie Żandarmerii Wojskowej do działań prewencyjnych razem z policją, skierowanie do działań podchorążych z Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu, uruchomienie dostaw wody i żywności, tworzenie wojskowych zespołów zadaniowych do usuwania skutków powodzi. Ponadto we Wrocławiu organizowane jest dodatkowe zgrupowanie inżynieryjne.

Nawet tu jest dezifnormacja

„Nie ma żadnych działań prowadzonych przez wojsko, których celem byłoby wysadzanie wałów” - zastrzegło po raz kolejny wojsko, ostrzegając przed dezinformacją i wzywając do korzystania ze sprawdzonych źródeł informacji.

W walce z powodzią i jej skutkami biorą udział wszystkie służby mundurowe. To przede wszystkim strażacy, zarówno zawodowi, jak i ochotnicy, którzy m.in. ewakuują mieszkańców z zagrożonych terenów i uczestniczą we wzmacnianiu wałów przeciwpowodziowych. Opuszczonych domów przed szabrownikami pilnuje policja wspierana przez żołnierzy. W działania zaangażowana jest także Straż Graniczna.

Również Służba Więzienna poinformował w poniedziałek, że w pomoc w walce z powodzią zaangażowani są jej funkcjonariusze oraz osadzeni z trzech zakładów karnych i jednego aresztu w południowo-zachodniej Polsce. Także Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa wysłała znad Bałtyku na południe Polski swoje dwa zespoły wraz ze sprzętem.

