VW zamknie fabrykę w Niemczech i zwolni 15 tys. osób?!

Volkswagen mierzy się z wysokimi kosztami pracy i produkcji oraz z coraz ostrzejszą konkurencją ze strony Tesli i chińskich koncernów samochodowych – na czele z koncernem BYD. Na początku września firma zniosła trzydziestoletnią ochronę miejsc pracy w Niemczech po ostrzeżeniu, że po raz pierwszy może być zmuszona do zamknięcia fabryki działającej na rodzimym rynku i mającej niebagatelne znaczenie dla rozwoju największej gospodarki Europy.

W przeszłości rada nadzorcza Volkswagena mogła blokować zwolnienia pracowników. Teraz zarząd będzie mógł wymusić cięcia i przeprowadzić głęboką restrukturyzację. Analitycy firmy Jefferies, cytowani przez Bloomberga, twierdzą, że w zamykanych fabrykach pracę może stracić około 15 osób.

Historyczny dylemat

Volkswagen stoi przed strategiczną decyzją. Po raz pierwszy w swej 87-letniej historii producent może zamknąć niemiecką fabrykę, co grozi wstrząsem w całym przemyśle motoryzacyjnym. Już samo rozważanie takiego kroku budzi za Odrą kontrowersje, żeby nie powiedzieć oburzenie.

Wicekanclerz wzywa do „odpowiedzialności wobec kraju”

Głos w sprawie zabrali nawet kluczowi politycy. „Financjal Times” cytuje wicekanclerza Roberta Habecka, który przestrzegł motoryzacyjnego giganta przed zamykaniem fabryk, wzywając, żeby „niemiecka firma zobowiązała się do odpowiedzialności wobec kraju”.

Czterodniowy tydzień pracy?

Pracowników reprezentuje związek zawodowy IG Metall, na czele z głównym negocjatorem, Thorstenem Grögerem. Ostatnio, w obliczu widma bezprecedensowego zamykania zakładów, zadeklarował on pewne ustępstwa, spośród których największe to potencjalna zgoda na czterodniowy tydzień pracy. Jako pierwszy napisał o tym Bloomberg.

Związkowcy grożą potężnym strajkiem

Związki zawodowe z jednej strony sygnalizują możliwość ustępstw, ale z drugiej straszą strajkiem na gigantyczną skalę – mogłoby wziąć w nim udział nawet pół miliona pracowników zakładów Volkswagena na całym świecie. Protesty zapowiadane są na koniec października.

Końca kryzysu nie widać

Volkswagen wyprodukował w ubiegłym roku około 9 mln pojazdów, podczas gdy łączne moce produkcyjne wynoszą 14 mln. Marże spadły do 2,3 proc. w pierwszej połowie roku, w porównaniu do 3,8 proc. rok wcześniej. Popyt na nowe auta wciąż nie wrócił do tego sprzed pandemii – jest o jedną piątą niższy niż w szczytowym okresie.

Źródło: Bloomberg, Financial Times

Oprac. GS

