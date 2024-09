To nie koniec problemów: ścieki zrzucane do Odry!

W wyniku podwyższonego poziomu wody we wtorek nad ranem przestała działać miejska oczyszczalnia ścieków w Brzegu. Nieczystości są kierowane do Odry. Jak zapewniają władze miasta, nie ma to wpływu na jakość i pewność dostaw wody pitnej w miejskich wodociągach.

Fala wezbraniowa powoli przesuwa się na północ. W Brzegu we wtorek obradował sztab kryzysowy, według którego przechodząca obecnie przez miasto fala jest niższa od wcześniejszych prognoz.

Nowe punkty koordynujące

Mimo to, władze miasta podjęły decyzję o utworzeniu dwóch punktów koordynujących działania służb zajmujących się m.in. kierujących pracą wolontariuszy i strażaków. Podtopieniu uległa wyspa na Odrze, gdzie nadal przebywa około 20 osób.

Ścieki płyną do Odry

Od rana, z powodu wysokiego stanu wody, nie działa miejska oczyszczalnia ścieków. Nieczystości są kierowane do Odry, jednak według zapewnień Stecuły, prezesa brzeskich wodociągów, przy obecnym przepływie, będą one w znacznym stopniu rozcieńczone. Nie ma zagrożenia dla jakości i dostaw wody z brzeskich wodociągów, które korzystają z ujęcia obsługiwanego przez stację w Gierszowicach.

