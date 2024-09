Multizamach na Hezbollah. Izrael poraził 2800 terrorystów!

Dziewięć osób zginęło, a ponad 2800 zostało rannych we wtorek w wyniku eksplozji pagerów, poinformował resort zdrowia Libanu. 200 osób jest w stanie krytycznym. W ostatnich miesiącach jednolity rodzaj pagerów zakupiła dla swoich członków terrorystyczna organizacja Hezbollah, po rezygnacji ze smartfonów. W ataku nie ucierpiał przywódca Hezbollahu Hasan Nasrallah - poinformowała agencja Reutera za źródłami w organizacji.

Do eksplozji doszło na przestrzeni około 40 minut głównie w rejonach uważanych za bastiony Hezbollahu: w dolinie Bekaa, na przedmieściach Bejrutu i na południu Libanu, a także w Syrii - powiadomiła agencja AP. Wśród poszkodowanych znajduje się też ambasador Iranu w Libanie, Mojtaba Amani, przekazała agencja Mehr.

Zdaniem jednego z przedstawicieli Hezbollahu masowa detonacja pagerów była „największym naruszeniem bezpieczeństwa„, jakiego doświadczyła libańska grupa terrorystyczna w ciągu blisko rocznej wojny z Izraelem. Pagery, które wybuchły, zostały kupione przez Hezbollah w ostatnich miesiącach.

Jak wyjaśniła agencja AFP, Hezbollah poprosił swoich członków o rezygnację z telefonów komórkowych, by uniknąć izraelskich ataków hakerskich. Ugrupowanie uruchomiło system pagerowy, za pomocą którego jego członkowie są np. wzywani do przyłączenia się do swoich jednostek.

Wybuch paniki, przepełnione szpitale

Oficjalna libańska agencja informacyjna ANI określiła sytuację jako „bezprecedensowy incydent związany z bezpieczeństwem”, do którego doszło „w wielu regionach kraju„. Agencja przypisała atak Izraelowi i podkreśliła, że system został zhakowany „przy użyciu zaawansowanych technologii”.

Dziennikarz Reutera widział karetki pędzące przez południowe przedmieścia Bejrutu pośród powszechnej paniki. Grupy ludzi gromadziły się przy wejściach do budynków, żeby sprawdzić, co dzieje się z osobami, o których wiedzieli, że mogły zostać ranne – poinformowała agencja Reutera. Na zdjęciach pojawiających się w mediach społecznościowych widać ludzi z ranami rąk lub w okolicach kieszeni spodni, przekazała agencja AP, a agencyjny fotograf przekazał, że oddziały przyjęć zostały przepełnione przez napływ rannych.

Zhakowane urządzenia, wybuch baterii

Arabskojęzyczny portal stacji Sky News przekazał, że do oprogramowania pagerów wprowadzono wirusa, który doprowadził do eksplozji baterii.

„Wygląda na to, że Izrael zebrał niezbędne informacje na temat tych urządzeń i przygotował się do tej operacji już dawno temu” - powiedział ekspert militarny Joseph Nassar.

Pagery, które wybuchły, zostały kupione przez Hezbollah w ostatnich miesiącach po rezygnacji z komunikacji za pomocą telefonów komórkowych, która miała ustrzec przed inwigilacją ze strony Izraela. Jak podał portal I24, eksplodującym modelem okazał się produkowany na Tajwanie Gold Apollo AR-924. Choć wiele kwestii jest nadal niejasnych - podkreślił portal - to umieszczane na kanałach społecznościowych filmy pokazujące momenty wybuchu pagerów „wydają się wskazywać na inny charakter niż eksplozje zdarzające się w przypadku przegrzanych baterii. Otwarte pozostaje pytanie, co dokładnie się wydarzyło i na jakim etapie mogło dojść do ingerencji w pagery: podczas produkcji, transportu czy przechowywania urządzeń„.

Pagery służące do odbierania krótkich informacji są starą technologią, były popularne głównie w dwóch finalnych dekadach dwudziestego wieku.

Hezbollah: za atakiem stoi Izrael

Libańska organizacja zbrojna Hezbollah obwiniła Izrael o wywołanie skoordynowanej eksplozji pagerów na terenie Libanu. We wtorek wybuchły setki takich urządzeń, zginęło co najmniej 9 osób, a ponad 2800 zostało rannych. Wśród ofiar są członkowie Hezbollahu, który zapowiedział „sprawiedliwe ukaranie” Izraela.

Według naszych ustaleń to Izrael ponosi „pełną odpowiedzialność” za ten „kryminalny atak, który dotknął także ludność cywilną” - przekazał Hezbollah w oświadczeniu. Jak dodano, odpowiedź na zamach nadejdzie zarówno „z kierunków, których wróg się spodziewa„, jak i z tych, na które nie jest przygotowany.

