Izrael ostrzegał. "Przeprowadzono operację" w Libanie

Przedstawiciele Izraela, w tym minister obrony Joaw Galant, ostrzegli USA, że we wtorek przeprowadzą operację w Libanie, ale nie podali jej szczegółów - poinformowała w środę telewizja CNN. We wtorek i w środę w Libanie doszło do wymierzonej w Hezbollah serii skoordynowanych eksplozji urządzeń elektronicznych.

Temat planowanej izraelskiej operacji w Libanie był m.in. poruszony przez Galanta w rozmowie z jego amerykańskim odpowiednikiem Lloydem Austinem we wtorek rano - przekazała CNN, powołując się na trzy zaznajomione ze sprawą źródła.

Ponieważ Izraelczycy nie przekazali szczegółów, amerykańscy urzędnicy byli trzymani w niewiedzy aż do momentu pojawienia się doniesień medialnych o wybuchających we wtorek pagerach - zaznaczyło jedno ze źródeł stacji.

W wybuchach urządzeń elektronicznych w Libanie w ciągu dwóch dni zginęło co najmniej 26 osób, a ponad 3 tys. zostało rannych. Wśród ofiar są członkowie Hezbollahu, który oskarżył o atak Izrael i zapowiedział odwet.

Media zachodnie przekazały w środę za źródłami, że za wtorkową operacją stały izraelskie służby, które umieściły w pagerach małe ładunki wybuchowe, zanim urządzenia zostały wysłane do Libanu. Według CNN atak był efektem współpracy izraelskiego wywiadu, Mosadu i wojska. Władze w Jerozolimie jak dotąd oficjalnie nie skomentowały tych doniesień.

Sekretarz stanu USA Antony Blinken oświadczył w środę w Egipcie, że Stany Zjednoczone nie były zaangażowane w serię wybuchów i nie wiedziały o niej wcześniej. Taką samą wiadomość USA przekazały pośrednimi kanałami dyplomatycznymi Iranowi, ostrzegając, by Teheran nie eskalował napięcia w regionie - dodała CNN. Według mediów ambasador Iranu w Bejrucie Modżtaba Aman został ranny we wtorkowym ataku i stracił oko.

Od wybuchu wojny w Strefie Gazy w październiku 2023 r. wspierany przez Iran Hezbollah regularnie ostrzeliwuje północ Izraela, co spotyka się z kontratakami. Wzajemne ostrzały doprowadziły do ewakuacji z obu stron granicy dziesiątek tysięcy cywilów.

W ostatnich dniach doszło do kolejnego zaostrzenia sytuacji. W poniedziałek izraelski rząd uznał powstrzymanie ataków Hezbollahu na północ kraju i umożliwienie powrotu dziesiątkom tysięcy ewakuowanych za oficjalny cel wojny. W środę minister obrony Joaw Galant ogłosił, że Izrael wchodzi w „nową fazę wojny” i koncentruje swoje siły na północy kraju.

pap, jb

