Katastrofa! Skażona woda!

Śląski sanepid ostrzega przed skażeniem wody pitnej w niektórych miejscowościach regionu. W gminie Wilamowice w powiecie bielskim sytuacja jest szczególnie poważna – woda z kranów nadaje się jedynie do spłukiwania toalet. W miejscowościach takich jak Dankowice oraz kilka mniejszych wiosek, uruchomiono beczkowozy z wodą, a ich obsługę wspierają żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej.

Powód skażenia wody to prawdopodobnie skutki niedawnych powodzi. Lokalne służby rozpoczęły chlorowanie wody i płukanie sieci wodociągowej, aby przywrócić jej zdatność do spożycia. W miejscowościach takich jak Bystra, Meszna i Godziszka woda z kranu nie nadaje się do picia bez wcześniejszego przegotowania.

W Ślemieniu wykryto obecność bakterii Escherichia coli, co całkowicie wyklucza możliwość spożycia wody. Z kolei w dzielnicy Ustronia – Poniwcu – trwają badania związane z mętnością wody.

Sanepid apeluje do mieszkańców o regularne sprawdzanie ostrzeżeń na stronach internetowych lokalnych stacji sanitarno-epidemiologicznych oraz przestrzeganie zaleceń dotyczących bezpieczeństwa wody.

tvpkatowice, jb

