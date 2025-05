Terminal Sławków ma podwoić możliwości przeładunkowe

W Sławkowie na Śląsku będziemy mieli największy przeładunkowy hub logistyczny w Europie - poinformował w poniedziałek premier Donald Tusk. Szacowany koszt projektu rozbudowy Euroterminala w Sławkowie to 1 mld euro - poinformował prezes Agencji Rozwoju Przemysłu Wojciech Balczun.

Szef rządu przebywa z wizytą w województwie śląskim / autor: PAP/Michał Meissner

Premier przypomniał, że podjęto decyzję, aby Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) wraz z partnerami zainwestowała w infrastrukturę portu, aby doszło „praktycznie do podwojenia możliwości przeładunkowych„.

„Powiem bez słowa przesady, że tu w Sławkowie na Śląsku, w Polsce, będziemy mieli największy tego typu hub logistyczny w Europie. Tu nie chodzi tylko o bicie rekordów (…) to będzie także złoty interes dla Polski” - podkreślił Tusk. Jak mówił, istotne jest, by utrzymać „polską kontrolę nad takimi miejscami, jak ten największy (…) w Polsce hub logistyczny„.

„To nie jest tylko Ukraina, to nie jest tylko kierunek wschodni (…). My dlatego inwestujemy tak dużo pieniędzy i tak dużo pracy, żeby Sławków stał się tą europejską potęgą logistyczną, tym największym centrum w Europie, bo to jest takie serce logistyczne, gdzie te przepływy są nie tylko w kierunku wschód-zachód, ale także północ-południe” - podkreślił.

Rozbudowa euroterminala za miliard euro

Szacowany koszt projektu rozbudowy Euroterminala w Sławkowie to 1 mld euro - poinformował prezes Agencji Rozwoju Przemysłu Wojciech Balczun podczas konferencji w poniedziałek.

„To jest wielki projekt logistyczny, największy suchy port (…). Wchodzimy w drugi etap inwestycji rozbudowy tego Euroterminala. Mamy tych etapów jeszcze kilka - trzeci, czwarty i piąty. Całość tego projektu szacujemy na ponad miliard euro” - powiedział Balczun.

Prezes ARP ocenił, że to „wielka, logistyczna inwestycja”, która „będzie kołem napędowym” całej gospodarki regionu i Polski. Podkreślił, że istotny jest również fakt, że w Sławkowie znajduje się koniec najdalej wysuniętego „szerokiego toru w Europie”. Dodał, że do zagospodarowania jest tam 20 hektarów terenu, a niedaleko znajduje się kolejne 50 ha potencjalnie możliwych do wykorzystania.

Euroterminal Sławków leży na styku najdalej wysuniętej na zachód linii kolejowej szerokotorowej (1520 mm) i linii normalnotorowych (1435 mm), co sprzyja przeładunkom kontenerów wożonych koleją między Dalekim Wschodem i Azją, a Europą Zachodnią przez m.in. Ukrainę. Terminal jest rozbudowywany, tak by po ukończeniu prac miał zdolności przeładunkowe na poziomie ponad 500 tys. TEU (standardowych kontenerów) rocznie. Obecnie to prawie 285 tys. TEU rocznie.

