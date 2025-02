Powódź 2024 i minister Kierwiński. "On wstrzymuje te prace, bo straci robotę"

„Powódź i reakcja rządu na nią jest symbolem tego, jak zły jest rząd Donalda Tuska. Mamy do czynienia z rządem, który nie radzi sobie z pomocą poszkodowany w województwach dolnośląskim i opolskim - podsumował Mariusz Błaszczak.

Politycy PiS podczas wtorkowej konferencji prasowej poruszyli kwestię działań rządu w kontekście usuwania skutków wrześniowej powodzi na południu Polski.

„Reakcja na to co wydarzyło się w połowie września ubiegłego roku, a później reakcja na usuwanie skutków powodzi jest przykładem, jest symbolem tego, jak złym rządem jest rząd Donalda Tuska. Jest symbolem tego, jak źle traktuje rząd Donalda Tuska Polaków, którzy znaleźli się w potrzebie” - mówił Błaszczak.

Nie uruchomiono takiego potencjału sił i środków jaki był w dyspozycji MSWiA, aby pomóc poszkodowanym. Szef klubu PiS powiedział też o „złym zarzadzaniu zbiornikami retencyjnymi”. Jak mówił, *to jeden z powodów, że powódź wyrządziła tak duże straty.

Wsparcie finansowe? „Rząd sobie nie radzi”

Polityk PiS negatywnie ocenił też kryteria przyznania wsparcia finansowego. „Są one tak wyśrubowane, że nie wszyscy, którzy zostali poszkodowani mogli skorzystać z tej ustawy” - mówił.

„Ostatni argument, dotyczący deklaracji Donalda Tuska, że z Unii Europejskiej będzie wsparcie finansowe na rzecz powodzian. Okazało się to pustą obietnicą, tak jak i wiele obietnic składanych przez Tuska. Jak ustalił pan poseł Waldemar Buda, te pieniądze nie napłynęły do naszego kraju. Więcej, dopiero po interwencji pana posła, rząd złożył wniosek, a przecież zapowiadano, że te pieniądze będą” - powiedział Błaszczak.

Rząd sobie nie radzi z powodzią w dwóch województwach

„Mamy do czynienia z fatalnym rządem, który nie radzi sobie w sytuacji, w której zostali poszkodowani mieszkańcy województwa dolnośląskiego i opolskiego” - podsumował.

Opolska posłanka PiS Katarzyna Czochara mówiła, że na odbudowę infrastruktury podległej Wodom Polskim zabezpieczono 130 mln zł, tymczasem potrzeby to ok. 1,5 mld zł.

Ludzie obawiają się tego, że gdy przyjdą roztopy, wiosenne deszcze sytuacja się powtórzy - podkreślała Czochara.

Duża skala odmów w sprawie wsparcia

Posłanka mówiła też o dużej skali odwołań mieszkańców na decyzje o wsparciu na odbudowę, ze względu na „bardzo radykalnie zaniżone procenty zniszczeń budynków mieszkalnych, gospodarczych czy mieszkań”.

Zdaniem europosła Waldemara Budy na terenach dotkniętych powodzią nie jest tak, jak na zdjęciach przedstawia to pełnomocnik rządu ds. odbudowy po powodzi Marcin Kierwiński.

To co tam się dzieje naprawdę woła o pomstę do nieba. Tam są osoby, które nie otrzymały żadnej pomocy do dnia dzisiejszego, po pięciu miesiącach - mówił.

Minister Kierwiński wstrzymuje prace

„W zasadzie jedyną osobą w Polsce, której zależy na tym żeby usuwanie skutków powodzi się nie zakończyło jest niestety pan minister Kierwiński. Proszę sobie wyobrazić, że w momencie, w którym skutki zostaną uchylone, on straci robotę. A więc ja się nie dziwię, że on wstrzymuje te prace. Ja się nie dziwię, że on nie jest zbyt dynamiczny w tym procesie, bo jeżeli rzeczywiście doprowadziłby do pomocy powodzianom, to straci pracę. No tak to nie może funkcjonować. On liczy na to, że jego urząd i jego funkcje będą działały jeszcze rok” - ocenił Buda.

Powódź 2024

Powódź z września 2024 r. największe straty wyrządziła na Dolnym Śląsku w Kotlinie Kłodzkiej, m.in. w gminach Lądek-Zdrój, Stronie Śląskie, Bystrzyca Kłodzka i Kłodzko. Straty w woj. dolnośląskim, według szacunków z połowy października, wyceniono na kwotę co najmniej 5 mld zł. W regionie uszkodzonych lub zniszczonych zostało ponad 5,2 tys. budynków mieszkalnych, a powódź bezpośrednio dotknęła ponad 162 tys. mieszkańców Dolnego Śląska.

pap, jb

