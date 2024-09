W Europie ma powstać nowy kraj!

Na mapie Europy może już wkrótce pojawić się nowe państwo – coś na kształt Watykanu. Będzie mieć własną administrację, paszporty czy granice. I najważniejsze – nie zostanie wydzielone na terenie Unii Europejskiej.

Suwerenne Państwo Zakonu Bektashi, bo o nim mowa będzie najmniejsze na świecie. Ma być wydzielone w Tiranie. Jak napisał portal Euronews, zajmie powierzchnię zaledwie 10 hektarów, co odpowiada mniej więcej jednej czwartej wielkości Watykanu. Bazą enklawy stanie się islamski zakon Bektashi, którego członkowie znani są z… liberalizmu i tolerancji. O planach utworzenia muzułmańskiego mikropaństwa w granicach Albanii poinformował w niedzielę 22 września br. albański premier Edi Rama.

Tolerancja jak religia

Mimo mikroskopijnego rozmiaru, nowy kraj ma posiadać własną administrację, paszporty i granice. Bazą tej enklawy zostanie islamski zakon Bektashi z Tirany. Celem powstania Suwerennego Państwa Zakonu Bektashi ma być promowanie umiaru, tolerancji i pokojowego współistnienia – wyjaśnił premier Albanii. Co ciekawe, nowe państwo zezwoli na spożywanie alkoholu, pozwoli każdemu nosić to, co chce i nie będzie narzucać żadnych zasad dotyczących stylu życia, odzwierciedlając tolerancyjne praktyki Zakonu Bektashi.

Dumni z Matki Teresy

Prezentując na forum ONZ pomysł na stworzenie islamskiej enklawy w Tiranie, premier Albanii wskazał, że jego niewielki kraj z Bałkanów Zachodnich uratował żydowskich uchodźców przed Niemcami podczas II wojny światowej i udzielił schronienia Afgańczykom po dojściu do władzy talibów trzy lata temu. Licząca około 2,8 mln mieszkańców Albania znana jest z tolerancji religijnej. Jak dodał, Albańczycy są również dumni z tego, że dali światu wielką świętą Kościoła katolickiego, Matkę Teresę, która „uosabiała miłość do ludzkości”.

Derwisz przywódcą

Według ostatniego spisu ludności, Bektashi stanowią około 10 proc. społeczności muzułmańskiej Albanii. Przywódcą Suwerennego Państwa Zakonu Bektashi ma zostać derwisz Baba Mondi, obecny duchowy zwierzchnik zakonu. W wywiadzie udzielonym Euronews zakonnik zapewnił, że wszelkie decyzje wewnątrz mikropaństwa będą podejmowane z „miłością i życzliwością”.

Źródło: Euronews

Oprac. GS

