Gigant, który ma rosnąć. „Chcemy zwiększyć liczbę sklepów”

Wiceprezes grupy Żabka Tomasz Blichowski zapowiedział w środę, że grupa planuje przez najbliższe pięć lat podwoić sprzedaż, zamierza otwierać ponad tysiąc placówek rocznie w Polsce oraz w Rumunii; docelowo w Polsce może powstać do 19,5 tys. sklepów Żabka.

W środę na konferencji prasowej Marta Wrochna-Łastowska z zarządu grupy Żabka poinformowała, że między 2021 r. a 2023 r. zysk EBIDTA grupy Żabka wzrósł z 2 mld zł do ponad 2,8 mld zł. “Kontynuowaliśmy ten wzrost, osiągając wzrost EBIDT-y w pierwszych sześciu miesiącach 2024 r. na poziomie przekraczającym 30 proc. Wzrost rentowności jest wynikiem zarówno bardzo dobrych wyników sprzedażowych jak i stabilizacji cen energii w Polsce oraz rosnących wyników naszej oferty cyfrowej digital convenience offering” - przekazała.

Wrochna-Łastowska dodała, że patrząc na rentowność pierwszego półrocza 2024 r., należy się spodziewać, że za cały rok grupa Żabka osiągnie rentowność marży EBIDTA, która będzie powyżej 12,4 proc., czyli wyniku z 2023 r.

Żabka będzie cały czas otwierać sklepy

Tomasz Blichowski, wiceprezes grupy Żabka ds. strategii i rozwoju zapowiedział w środę na konferencji prasowej, że grupa planuje przez najbliższe pięć lat podwoić sprzedaż.

“Będziemy cały czas otwierać sklepy, ponad tysiąc placówek rocznie w Polsce oraz w Rumunii. Będziemy cały czas rozwijać sprzedaż poprzez wzrost sprzedaży porównywalnej tzw. like for like i będzie to średni lub wysoki jednocyfrowy wzrost rocznie, oraz będziemy rozwijać nasze biznesy cyfrowe, tak jak to robiliśmy do tej pory” – poinformował.

Dodał, że jeśli chodzi o rozwój w Polsce, w planach na najbliższe pięć lat jest otwarcie 4,5 tys. nowych sklepów, a docelowo potencjał ekspansji wynosi 19,5 tys. sklepów. Blichowski zaznaczył także, że kanibalizacja między sklepami nie jest obecnie duża i wynosi 0,2 proc. utraconych przychodów rocznie z tytułu otwierania dodatkowych sklepów.

Prezes grupy Żabka Tomasz Suchański dodał, że kanibalizacja jest na bardzo niskim poziomie. Jego zdaniem jeżeli sklepy nie są w odległości niższej od siebie niż 150 m to w ogóle jest niezauważalna.

Suchański pytany był, jaki procent sklepów grupy jest zamykany w ciągu roku od otwarcia. Powiedział, że czas rozwoju sklepu to ok. 18 miesięcy i jeżeli zdarzają się zamknięcia, to są to przypadki jednostkowe. „W 2023 roku było to około 80 sklepów” - dodał.

Grupa nastawiona na ekspansję

Pytany o ekspansję grupy w Rumunii Suchański przekazał, iż w planach jest otwarcie ok. 50 sklepów do końca roku. “To nam pozwoli na to, żeby dokładnie przetestować format na rynku rumuńskim. Już dzisiaj dokonujemy tych testów (…) i jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników” - powiedział.

Na pytanie, czy grupa planuje program lojalnościowy dla akcjonariuszy, Suchański ocenił, że jest to bardzo dobry pomysł. “Nie myśleliśmy o tym, ale to bardzo dobry punkt. Myślę, że zajmiemy się tym. (…) Jeżeli będzie, to będzie w aplikacji” - powiedział.

Z kolei Marta Wrochna-Łastowska odniosła się do pytania, czy inwestorzy w przyszłości mogą liczyć na dywidendy lub skup akcji własnych.

“To, na czym koncentrować się będziemy obecnie, biorąc pod uwagę nasze możliwości zwrotu z kapitału, to jest rozwój. Chcemy zwiększyć liczbę sklepów, inwestować w dalszym ciągu zarówno w Polsce, jak i za granicą. I to będzie nasz główny fokus w najbliższym okresie. Natomiast w perspektywie kilku lat zarząd, rada dyrektorów na pewno będzie brała pod uwagę różne możliwości zwrotu, w tym dywidendy dla inwestorów” – zaznaczyła.

17 października pierwsze notowanie na GPW akcji Grupy Żabka

Krisztina Bende, zastępca dyrektora biura maklerskiego PKO BP, poinformowała, że inwestorzy indywidualni nie będą obciążeni prowizją przy składaniu zleceń na zapisy na akcje.

“Pierwszy dzień notowania akcji planowany jest na 17 października. Warto jeszcze wspomnieć, że w związku z tą ofertą przewidziany jest lock-up dla spółki oraz akcjonariuszy instytucjonalnych do 180 dni (zobowiązanie do niesprzedania akcji - PAP). Natomiast w przypadku pozostałych akcjonariuszy ograniczenie sprzedaży obowiązuje przez 360 dni, a w przypadku kluczowych menedżerów spółki nawet do 3 lat od momentu IPO” - powiedziała.

We wtorek poinformowano, że CSSF w Luksemburgu zatwierdził prospekt emisyjny Grupy Żabka. Oferta publiczna Grupy Żabka obejmuje do 300 mln akcji. Cena maksymalna akcji w ofercie wynosi 21,5 zł. Na potrzeby procesu budowania księgi popytu został ustalony przedział cenowy w wysokości 20-21,5 zł za jedną oferowaną akcję. Akcje będą oferowane przez akcjonariuszy sprzedających.

Grupa Żabka w swojej polityce dywidendowej nie zakłada wypłaty dywidendy w średnim terminie. Debiut spółki na GPW planowany jest na około 17 października.

Żabka to sieć sklepów convenience. Obejmuje sieć sprzedaży detalicznej liczącą w Polsce ponad 10 tys. sklepów działających na zasadzie franczyzy. Uzupełnia ją sieć bezobsługowych sklepów autonomicznych pod szyldem Żabka Nano. Grupa dysponuje również ofertą cyfrową, do której należy marka Maczfit czy Platforma Dietly. Działalność w zakresie internetowych zakupów spożywczych grupa realizuje za pośrednictwem marek Jush! i Delio. W połowie czerwca Grupa Żabka rozpoczęła działalność w Rumunii pod marką Froo.

