Agencja S&P podwyższa prognozę PKB i obniża poziom inflacji

Agencja S&P Global Ratings podwyższyła prognozę dynamiki PKB Polski w 2024 r. o 0,1 pp do 3,0 proc., a w 2025 r. o 0,1 pp do 3,4 proc. - wynika z najnowszych prognoz udostępnionych PAP Biznes przez agencję. S&P widzi średnioroczną inflację w Polsce w 2024 r. na poziomie 4,1 proc. (0,6 pp niżej niż poprzednio), w 2025 r. 4,3 proc. (+0,1 pp) i ok. 3,2-3,1 proc. w dwóch kolejnych latach.

W ocenie agencji RPP utrzyma stopy procentowe na niezmienionym poziomie 5,75 proc. do końca 2024 r., a w 2025 dokona łącznych cięć o 75 pb. do 5,0 proc., (100 pb. poprzednio). Na koniec 2026 r. główna stopa w Polsce wg S&P ma wynosić 3,0 proc.

Spośród trzech największych agencji ratingowych wiarygodność kredytową Polski najwyżej ocenia Moody’s - na poziomie „A2”. Rating Polski według Fitch i S&P to „A-„, jeden poziom niżej niż Moody’s. Perspektywy wszystkich ocen są stabilne.

Fitch i S&P zakończą jesienną rundę przeglądów ratingu Polski 8 listopada.

PAP Biznes

