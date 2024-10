Płonie turbina wiatrowa! "Pożar trudny do ugaszenia"

W czwartek rano zapaliła się turbina w Parku Wiatrowym Tymień w gm. Będzino. Jak poinformowała koszalińska PSP strażacy wyznaczyli wokół wiatraka strefę bezpieczeństwa o promieniu 300 metrów.

O pożarze turbiny wiatrowej w okolicy miejscowości Strachomino, w gm. Będzino w pow. koszalińskim poinformowała komenda wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej. Przekazano, że nie ma osób poszkodowanych, a na miejscu pracują cztery jednostki PSP. Płonąca gondola znajduje się na wysokości 100 m.

Pożar trudny do ugaszenia

„Jest to bardzo specyficzny pożar, bardzo trudny do ugaszenia, ze względu na wysokość. W promieniu 300 metrów wokół turbiny została wyznaczona strefa, którą zabezpieczamy, bo cały czas spadają płonące elementy tej konstrukcji” - przekazał PAP po godz. 12. asp. Sławomir Bryliński z komendy miejskiej PSP w Koszalinie.

Do pożaru doszło w Parku Wiatrowym Tymień, który znajduje się ok. 9 km od brzegu Bałtyku, między Kołobrzegiem a Koszalinem. Z opisu technicznego farmy wiatrowej wynika, że znajduje się tam 25 turbin o mocy 2 MW każda. Wiatraki zainstalowane są na kolumnach o wysokości 100 m, a średnica wirników to 80 m. Ta elektrownia wiatrowa działa od 2006 r.

