Skandal! Niemcy wywożą zużyte turbiny wiatrowe do „Europy Wschodniej”

Niemcy nielegalnie przewożą zużyte turbiny wiatrowe do Czech i Polski? Jak pisze portal „Die Welt”, problem polega na tym, że wiele turbin nie nadaje się do recyklingu, a więc trafia do wątpliwych miejsce w Europie Wschodniej.

Więcej turbin wiatrowych!

Jak podaje portal Die Welt, Niemcy chcą budować więcej i większe turbiny wiatrowe. Będzie to wymagało utylizacji tysięcy starych turbin. Wiele z nich nie nadaje się do recyklingu i trafia do wątpliwych miejsc w Europie Wschodniej. Oto brudny interes. Gdzie trafiają zużyte turbiny wiatrowe?

Było to szczególnie widoczne w małym miasteczku niedaleko granicy z Czechami: jedenaście ciężarówek w środku nocy wyładowało ponad 90 ton złomu – w tym łopaty wirników z Niemiec. „Myśleli, że to koniec świata” – relacjonuje Barbora Šišková, burmistrz Jiříkova. Kilka tygodni później przyjechało więcej ciężarówek, znów z częściami do turbin wiatrowych - pisze portal kresy

Niemiecki Welt podaje, że „prawie połowa turbin wiatrowych w Niemczech ma ponad 15 lat. Wiele z nich zbliża się do końca okresu eksploatacji – ich dalsza eksploatacja często nie jest już opłacalna.”

