Konferencja Klubu Przedsiębiorczości: jak osiągnąć sukces w biznesie

18 października w ośrodku Narvil Conference & SPA w Serocku odbędzie się kolejna edycja jednego z ważniejszych biznesowych wydarzeń w Polsce: Gremi Personal Ogólnopolska Konferencja Klubu Przedsiębiorczości. Podczas Konferencji spotkają się przedstawiciele niemal wszystkich branż działających w Polsce. Wartość rynkowa wyłącznie przedsiębiorstw prelegentów, których wykłady uświetnią tegoroczną edycję konferencji wyceniana jest dzisiaj na kilka miliardów złotych.

W ciągu ostatnich lat Ogólnopolska Konferencja Klubu Przedsiębiorczości wyrobiła sobie nie tylko silną markę, ale przede wszystkim stała się miejscem, w którym polscy przedsiębiorcy nawiązują relacje biznesowe. To właśnie tu powstaje największa sieć networkingowa polskiego biznesu.

– To święto polskiej przedsiębiorczości. Jednak zbieramy jak najbardziej roboczo. To dla nas przede wszystkim możliwość spotkania ludzi, którzy wchodzą na rynek, albo są już na nim tak długo, że ich rady nie raz zaoszczędzą nam stresu i czasu. To również doskonała okazja do poznania naszych kluczowych partnerów biznesowych, zderzenia naszych pomysłów z działalnością innych przedsiębiorców – mówi Adam Przemyk, jeden z organizatorów i współwłaściciel działających w największych polskich ośrodkach biznesowych Klubów Przedsiębiorczości.

To nasz czas nastawiony na progres. Progres nie tylko zawodowy, ale również osobisty, indywidualny. Z Konferencji nie wypuszczamy ludzi, którzy nie znaleźli tego, po co przyjechali – deklaruje.

Unikatowe spotkania networkingowe

Uczestnicy konferencji wezmą udział w unikatowych w tej części Europy spotkaniach tzw. networkingu moderowanego. Organizatorzy planują bowiem inicjowanie spotkań między potencjalnymi partnerami biznesowymi, według trybu, który wielokrotnie sprawdził się już podczas poprzednich edycji Konferencji oraz spotkań regionalnych. Moderowany networking będzie się odbywać przy okrągłych stołach, przy których zasiądzie każdorazowo po ośmiu uczestników. W jego trakcie każdy z obecnych przy stoliku będzie mieć trzy minuty na to, aby przedstawić siebie, swój biznes i dać się poznać pozostałym uczestnikom.

Partner strategicznym i tytularny tegorocznej Konferencji

Doroczne spotkanie polskiego biznesu uświetnią m.in. robocze wykłady Evgenija Kirichenko – właściciela Gremi Personal oraz Tomasa Bogdevica - CEO Gremi Personal, firmy będącej Partnerem strategicznym i tytularnym tegorocznej Konferencji.

Gremi Personal jest międzynarodową siecią agencji zatrudnienia. Firma posiada 18 biur w 14 polskich miastach, a jej misją jest uzupełnianie braków kadrowych w przedsiębiorstwach w całej Polsce, Niemczech i Wielkiej Brytanii.

Jak deklarują organizatorzy w trakcie swojego wystąpienia podzielą się bogatym doświadczeniem, w jaki sposób skutecznie rekrutować ludzi do zespołu. Przedstawią autorską koncepcję pracownika „0.8 vs 1.0 vs 1.2”, która pomaga im dobierać najlepszych kandydatów do współpracy. Opowiedzą również, jak na co dzień skutecznie zarządzać dużym zespołem ludzi i każdego dnia angażować ich do pracy przy stuprocentowej wydajności.

Panele dyskusyjne z czołowymi polskimi przedsiębiorcami

Łącznie w panelach wystąpić ma kilkanaście gwiazd polskiego biznesu, m.in. Stefan Batory - twórca iTaxi i Booksy, Beata Drzazga - założycielka największej prywatnej firmy medycznej w Polsce BetaMed SA, Piotr Bijański - właściciel sieci kancelarii prawnych Twój Prawnik 24, czy Filip Kaczmarek - dyrektor Pionu Małych i Średnich Przedsiębiorstw i Agrobiznesu w Credit Agricole Bank Polska.

W zaplanowanych panelach właściciele firm, które odniosły na polskim i międzynarodowym rynku bezprecedensowy sukces, opowiedzą, które modele biznesowe najlepiej brać pod uwagę, jak pozyskiwać kapitał inwestorski, czy jak poradzić sobie z dotacjami unijnymi.

Mottem tegorocznej Gremi Personal Ogólnopolskiej Konferencji Klubu Przedsiębiorczości są słowa prezydenta Stanów Zjednoczonych Franklina D. Roosevelt’a „Ludzie pracujący razem jako jedna grupa potrafią dokonać rzeczy, których osiągnięcie nie śniło się nikomu z osobna”.

Magazyn „Gazeta Bankowa” i portal wGospodarce.pl są patronami medialnymi Gremi Personal Ogólnopolskiej Konferencji Klubu Przedsiębiorczości