"Program lojalnościowy". To wędka na Polaka

Odsetek osób deklarujących korzystanie z co najmniej jednego programu lojalnościowego wynosi 72%, co stanowi wzrost o 8 pkt proc. w porównaniu do roku 2023, wynika z badania przeprowadzonego przez ARC Rynek i Opinia.

Jak wskazano w badaniu „Monitor programów lojalnościowych 202, ten wzrost nie wynika z pojawienia się nowego gracza na rynku, który przyciągnąłby dużą liczbę nowych użytkowników. Wynik ten został wypracowany przez liderów rynku w kategorii sklepów spożywczych. Największy wpływ miały tutaj sieci dyskontowe, takie jak Biedronka i Lidl.

Rywalizacja marketingowa

„W czasie ostatniego roku byliśmy świadkami nasilenia się rywalizacji marketingowej tych dwóch największych sieci dyskontowych w Polsce. Biedronka i Lidl intensywnie kreowały komunikacje do klientów w przestrzeni medialnej, często wprost wskazując przewagi nad głównym konkurentem na rynku oraz informując o coraz to nowych obniżkach cen. Istotnym elementem tej rywalizacji była również oferta promocyjna skierowana wyłącznie do użytkowników programów lojalnościowych sieci. Przyczyniło się to skutecznie do rekrutacji nowych użytkowników, którzy chcąc skorzystać z atrakcyjnych promocji, zasilili szeregi użytkowników programów Moja Biedronka i Lidl Plus” - powiedziała kierownik projektu badawczego w ARC Rynek i Opinia Sylwia Miszczyk, cytowana w komunikacie poświęconym badaniu.

Program lojalnościowy, czyli częste zakupy, atrakcyjne promocje

„Regularne korzystanie z programów lojalnościowych jest w dużej mierze stymulowane przez atrakcyjne promocje oraz częste zakupy u właściciela danego programu. Klienci chętniej angażują się w korzystanie z programów, jeśli oferowane są im dedykowane korzyści (wyłącznie dla członków programów) w postaci zniżek, specjalnych ofert czy unikalnych nagród. Kolejnym istotnym czynnikiem, wpływającym na regularność korzystania, podobnie jak w przypadku mechanizmu promocji, jest prostota” - dodała.

Badanie

Badanie ilościowe zostało zrealizowane w dwóch etapach: etap I - badanie na reprezentatywnej próbie pod względem płci, wieku, wykształcenia, wielkości miejscowości zamieszkania oraz województwa. Technika: CATI, N=804. Etap II - badanie wśród osób uczestniczących w programach lojalnościowych oraz osób niebiorących w nich udziału (struktura obydwu grup zgodna ze strukturą ustaloną w pierwszym etapie badania). Technika: CAWI, N=1406. Realizacja aktualnej edycji badania miała miejsce w sierpniu 2024 r.

