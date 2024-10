Zafoliowani. Przekręt VAT-owski na 43 mln zł

Do sądu skierowany został akt oskarżenia przeciwko 8 członkom zorganizowanej grupy przestępczej kontrolującym sieć spółek zajmujących się handlem folią stretch w Polsce przy wykorzystaniu procederu oszustwa podatkowego - podał rzecznik Prokuratury Regionalnej w Warszawie prok. Mateusz Martyniuk.

Grupa działająca w latach 2012-2016, w której skład oprócz obywateli Polski wchodzili obywatele Łotwy i Egiptu naraziła Skarb Państwa na uszczuplenie podatku VAT w wysokości ponad 43 mln zł.

Rzecznik warszawskiej prokuratury regionalnej wyjaśnił, że przestępcza działalność oskarżonych polegała na wprowadzaniu do obrotu na terytorium Polski towaru w postaci folii stretch bez uiszczania należnego podatku VAT.

„Powiązane z oskarżonymi spółki kupowały folię od podmiotów działających w Arabii Saudyjskiej oraz Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Folia transportowana drogą morską przechodziła odprawę celną w portach na terytorium Niemiec i Holandii, po czym trafiała do magazynów w Pruszczu Gdańskim, Gdańsku i Gdyni” - przekazał prok. Martyniuk.

Dodał, że zakupiony towar wprowadzany był do obrotu w Polsce z wykorzystaniem fikcyjnych transakcji pomiędzy podmiotami pełniącymi rolę tzw. znikających podatników. „Podmiot taki pełniący rolę (…) sprzedawał towar do kolejnych spółek kontrolowanych przez zorganizowaną grupę przestępczą ze stawką 23 proc. generując podatek należny, który był jednocześnie sztucznie niwelowany do zera. Dalej folia trafiała do podmiotów pełniących rolę tzw. buforów, a od nich do faktycznych odbiorców, będących brokerami, którzy mogli oferować przedsiębiorcom towar po cenach poniżej rynkowych” - podał prokurator.

Podkreślił, że chodziło o niezapłacenie podatku VAT na jednym z etapów dostaw, przy jednoczesnym generowaniu dużych obrotów, możliwych do uzyskania dzięki oferowaniu towaru po zaniżonych cenach.

Prokuratorzy zabezpieczyli mienie oskarżonych o łącznej wartości 2 mln 420 tys. zł. Grozi im kara do 10 lat więzienia oraz grzywny.

Prokuratura Regionalna w Warszawie prowadziła opisane śledztwo wraz z Mazowieckim Urzędem Celno–Skarbowym w Warszawie i Delegaturą Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Lublinie. Akt oskarżenia skierowano do Sądu Okręgowego w Warszawie.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje.

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Już wiadomo o kogo upomni się Wojsko Polskie w 2025 roku

Kupcy wrócili na Marywilską, ale nie są zachwyceni

Paradoksalny efekt unijnych kar na chińskie e-auta

»» Ekonomista dr Artur Bartoszewicz ujawnia na antenie telewizji wPolsce24 jak rząd Donalda Tuska wygaszał gospodarkę w ostatnich miesiącach – oglądaj tutaj: