Bankowcy alarmują w sprawie kapitałów! O co chodzi?

Kolejne wymogi regulacyjne - wskaźnik finansowana długoterminowego, MREL - powodują największe uzależnienie polskiego sektora bankowego od kapitału zewnętrznego od 25 lat, uważa wiceprezes mBanku Marek Lusztyn.

„Emisje na potrzeby wymogów WFD (wskaźnik finansowania długoterminowego), emisje pod MREL, sekurytyzacje - jak to wszystko zsumujemy, to zależność polskiego rynku bankowego od kapitału dostarczanego z zewnątrz stała się największa od 25 lat. Jesteśmy jako sektor bankowy skazani na kaprysy inwestorów finansowych” - powiedział wiceprezes mBanku Marek Lusztyn podczas debaty na „Banking & Insurance Forum”.

„W sytuacji, kiedy byłby risk-off możemy mieć jako sektor bankowy problemy z refinansowaniem, co się przełoży na problemy z finansowaniem realnej gospodarki. Jesteśmy zbyt mali w stosunku do realnej gospodarki, a od 2022 roku jesteśmy krajem frontowym, co dla inwestorów jest dodatkowym czynnikiem ryzyka” - dodał.