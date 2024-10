Geotermalne postępy: rusza kolejny odwiert na Podhalu!

Geotermia Podhalańska rozpoczęła prace przygotowawcze do wiercenia czwartego geotermalnego odwiertu produkcyjnego, który zasili sieć ciepłowniczą w Zakopanem. Z ponad 4 km odwiertu ma popłynąć woda o temperaturze ok. 85 st. C. Inwestycja za 108,5 mln zł ma być gotowa do końca 2025 r.

“Prace przygotowawcze do wiercenia już się rozpoczęły, a inwestycja będzie realizowana zgodnie z harmonogramem przewidzianym w umowie z wykonawcą” - przekazał PAP kierownik Ruchu Zakładu Górniczego PEC Geotermia Podhalańska S.A. Wojciech Wartak.

Spółka Geotermia Podhalańska S.A. już w ubiegłym roku otrzymała dofinansowanie na tę inwestycję w kwocie 52,6 mln w formie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu 5.9 Polska Geotermia Plus.

Do czego ta geotermia?

Gorąca woda z nowego odwiertu Bańska PGP-7 będzie wykorzystana do celów grzewczych w instalacji ciepłowniczej Geotermii Podhalańskiej, co umożliwi podłączenie kolejnych odbiorców. Inwestycja zakłada także budowę rurociągu wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zakup i montaż czterech wymienników ciepła, budowę chłodni wentylatorowych oraz rozbudowę sieci i przyłączy ciepłowniczych. Szacuje się, że dzięki tej inwestycji dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej wzrośnie o niemal 15 MWt. Obecnie wynosi ok. 80 MWt. Realizacja projektu ma przyczynić się do ograniczenia tzw. niskiej emisji.

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje.

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Już wiadomo o kogo upomni się Wojsko Polskie w 2025 roku

Kupcy wrócili na Marywilską, ale nie są zachwyceni

Paradoksalny efekt unijnych kar na chińskie e-auta

»» Ekonomista dr Artur Bartoszewicz ujawnia na antenie telewizji wPolsce24 jak rząd Donalda Tuska wygaszał gospodarkę w ostatnich miesiącach – oglądaj tutaj:

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Geotermia Podhalańska S.A. powstało z inicjatywy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 1993 r., który jest jej głównym akcjonariuszem - posiada 90,99 proc. akcji. W Zakopanem geotermia zaspokaja 40 proc. rynku ciepłowniczego. Roczne wydobycie wody geotermalnej wynosi tu ok. 5 mln metrów sześciennych.

PAP/ as/