Od niedzieli nowy rozkład PKP. Nowe połączenia

W nowym rozkładzie kolejowym, który zacznie obowiązywać od niedzieli 10 grudnia zwiększy się liczba połączeń do/z Warszawy, Krakowa, Białegostoku, Opola, Łodzi, Wrocławia i Rzeszowa. Od niedzieli podróżni skorzystają też z nowych stacji m.in. w stolicy.

PKP Intercity przekazał, że od niedzieli będzie uruchamiać dziennie średnio 417 pociągów, czyli o 27 więcej niż obecnie. Natomiast w sezonie wakacyjnym kursować mają 454 pociągi – o 24 więcej niż w tym roku. Zwiększy się też średnia na dobę liczba połączeń międzynarodowych całorocznych z 52 do 63.

Nowe połącznia

Od 10 grudnia utrzymana zostanie dotychczasowa liczba połączeń realizowanych przez PKP Intercity do/z Poznania, Trójmiasta, Szczecina, Olsztyna, Bydgoszczy, Kielc oraz Lublina. Zwiększy się natomiast liczba połączeń do/z Warszawy, Krakowa, Białegostoku, Opola, Łodzi, Wrocławia i Rzeszowa.

Zapowiedziano, że od 10 grudnia w rozkładzie jazdy pojawi się nowy pociąg TLK Szczeliniec, który połączy Kraków z Jelenią Górą, zatrzymując się po drodze między innymi w Katowicach, Nysie czy Kłodzku. Podróżni będą mieli do dyspozycji także dwa nowe łączone pociągi do Kłodzka**. Składy IC Heweliusz oraz TLK Rozewie pojadą z Trójmiasta przez Bydgoszcz do południowej części Dolnego Śląska. Podczas podróży pasażerowie będą mogli się przesiąść we Wrocławiu do pociągu jadącego do Kłodzka, który będzie obsługiwany zmodernizowanym zespołem trakcyjnym ED74.

Z kolei uzupełnieniem siatki połączeń na trasie Warszawa – Białystok będzie nowy skład IC Esperanto, a między Przemyślem a Krakowem – pociąg IC Łukasiewicz. Oba będą kursowały w niedziele. Dodatkowo w nowym rocznym rozkładzie jazdy pociąg IC Górski kursować będzie w zmienionej relacji Świnoujście – Hrubieszów, a skład IC Zamoyski pojedzie z Kołobrzegu do Rzeszowa, a nie jak dotychczas do Hrubieszowa.

Zmiana na trasie Zakopane-Kraków

Od nowego rozkładu jazdy część tras pociągów będzie dłuższa. Pociąg EIP 1602/6102 relacji Warszawa – Wrocław dojeżdżać będzie do Jeleniej Góry i Wałbrzycha. Skład IC Fredro, kursujący dotychczas z Wrocławia do Warszawy, pojedzie dalej do Białegostoku. Natomiast trasa IC Morcinek relacji Lublin – Katowice zostanie wydłużona do Gliwic. Pociąg IC Skaryna kursujący do tej pory na trasie Terespol – Warszawa będzie dojeżdżał do Łodzi, a pociąg IC Rejewski, obsługujący trasę Bydgoszcz – Warszawa, pojedzie do Lublina.

PKP Intercity przypomniało, że dotychczas, ze względu na prace modernizacyjne prowadzone na trasie Kraków – Zakopane, bezpośrednio pociągiem do stolicy Tatr można było dojechać tylko w wakacje i ferie zimowe, a przez pozostały okres korzystając z zastępczej komunikacji autobusowej do/z Krakowa.

Od 22 grudnia wróci pięć całorocznych połączeń do Zakopanego i dwa sezonowe. Mieszkańcy Trójmiasta będę mogli dojechać do stolicy Tatr pociągami TLK Małopolska, TLK Karpaty oraz IC Witkacy. Z Warszawy będzie można pojechać w Tatry dwoma pociągami wyruszającymi z Trójmiasta, a także składami EIC Tatry oraz IC Karłowicz rozpoczynającymi bieg w stolicy. Ostatni z nich po drodze zatrzyma się m.in. w Kielcach - wskazano.

Dodano, że pociąg EIC Tatry pokona całą trasę ze stolicy do Zakopanego w czasie 4 godzin i 53 minut. To skrócenie o ponad 50 minut względem poprzedniego rozkładu jazdy.

Z Krakowa do stolicy Tatr kursować będzie pięć połączeń: EIC Tatry, TLK Małopolska, TLK Karpaty, IC Karłowicz oraz IC Witkacy. Z kolei ze Szczecina przez Poznań i Katowice pojedzie sezonowy skład IC Podhalanin, a z Bydgoszczy sezonowy pociąg IC Halny, który zabierze pasażerów z województwa śląskiego, dolnośląskiego i wielkopolskiego.

Prace inwestycyjne w Katowicach

PKP Intercity poinformowało też, że zgodnie z zapowiedzią zarządcy infrastruktury, podczas obowiązywania nowego rozkładu jazdy, rozpoczęte zostaną prace inwestycyjne na katowickim węźle kolejowym. Od 10 grudnia pociągi IC Chopin, IC Cracovia, IC Porta Moravica oraz TLK Galicja zostaną skierowane na trasę okrężną, z pominięciem Katowic.

Oddanie zmodernizowanych peronów

Z informacji przekazanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe wynika ponadto, że o 10 grudnia podróżni skorzystają z nowych i zmodernizowanych peronów. W stolicy oddany do użytku zostanie nowy peron na stacji Warszawa Gdańska oraz perony na przebudowywanych stacjach i przystankach; Warszawa Wawer, Warszawa Gocławek, Warszawa Olszynka Grochowska. Na Mazowszu lepszy dostęp do kolei zapewnią również przebudowane przystanki Ruda Wielka między Skarżyskiem-Kamienną a Radomiem, Koziebrody na trasie Nasielsk – Toruń Wschodni.

Z kolei w województwie zachodniopomorskim pociągi pojadą po nowym moście na Regalicy i wrócą na swoje stałe trasy. Składy m.in. kursujące w relacji do i ze Świnoujścia z pominięciem stacji Szczecin Gł. z powrotem będą jeździły przez stację.

Sprawdź trasę przed podróżą

PKP PLK radzi, że przed podróżą warto sprawdzić rozkłady jazdy. Szczegółowe informacje na temat kursowania pociągów są dostępne na stacjach i przystankach, w Internecie na portalpasazera.pl, rozklad-pkp.pl, www.intercity.pl oraz w aplikacji mobilnej Portal Pasażera.

pap, jb