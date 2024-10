Dla działkowców. "Słowo, że będzie to do końca roku”

Najpóźniej do końca roku podpisana zostanie nowelizacja rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii przewidująca uwzględnienie ogrodów działkowych we wszystkich strefach planistycznych planu ogólnego - poinformował w środę wiceszef resortu Michał Jaros.

„Daję słowo, że będzie to do końca roku, ale jak dobrze pójdzie, będzie to końcówka listopada - początek grudnia” - zapewnił Jaros na posiedzeniu sejmowej komisji infrastruktury, odpowiadając posłom na pytanie dotyczące terminu wejścia w życie nowelizacji rozporządzenia z 8 grudnia 2023 r. w sprawie projektu planu ogólnego gminy, dokumentowania prac planistycznych w zakresie tego planu oraz wydawania z niego wypisów i wyrysów.

Projekt nowelizacji zakłada, że ogrody działkowe zostaną uwzględnione we wszystkich strefach planistycznych planu ogólnego.

„W każdej z 13 stref planistycznych będzie wpisany profil funkcjonalny dotyczący ogrodów działkowych zgodnie z oczekiwaniami Polskiego Związku Działkowców i posiadaczy działek. Tym samym zamykamy różnego rodzaju niedomówienia” - powiedział Jaros podczas posiedzenia komisji, poświęconemu przedstawieniu przez MRiT informacji na temat możliwości rozszerzenia lokowania rodzinnych ogródków działkowych w strefach planistycznych planów ogólnych w zakresie nieuwzględnianym w aktach wykonawczych.

Zachowanie ogrodów działkowych nastąpi „z automatu”

Projektowana regulacja zakłada korektę załącznika nr 1, określającego charakterystykę stref planistycznych, obejmującą profil funkcjonalny stref planistycznych oraz minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej, przez dopisanie terenu ogrodów działkowych do wszystkich stref planistycznych w profilu podstawowym.

Zdaniem MRiT dzięki tej zmianie gminy nie będą musiały na etapie planu ogólnego decydować o zachowaniu bądź likwidacji ogrodów działkowych. Z kolei gminy, które są już w trakcie opracowywania planów ogólnych będą musiały dostosować projekty do nowego brzmienia rozporządzenia.

W OSR projektu wyjaśniono, że „wydanie rozporządzenia nowelizującego spowoduje uspokojenie nastrojów wśród grupy społecznej zaniepokojonej losem oraz przyszłością ogrodów działkowych”.

Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem w sprawie projektu planu ogólnego, obszar każdej gminy ma być podzielony na trzynaście stref funkcjonalnych przeznaczonych pod pełnienie określonych funkcji. Zgodnie z przepisami ogrody działkowe miały znajdować się tylko w trzech strefach, co zdaniem przedstawicieli organizacji zrzeszających działkowców może prowadzić do likwidacji dotychczasowych ogrodów w pozostałych strefach funkcjonalnych.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje.

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Ubywa nas! Zwłaszcza w miastach

Czy Polska przejmie hiszpańskiego potentata kolejowego?

Nowy banknot 1000 zł. Kiedy może pojawić się w obiegu?

»» Ekonomista dr Artur Bartoszewicz ujawnia na antenie telewizji wPolsce24 jak rząd Donalda Tuska wygaszał gospodarkę w ostatnich miesiącach – oglądaj tutaj: