Ogrody działkowe ocaleją! Wystarczyło jedno zdanie

Teren ogrodów działkowych znajdzie się w profilu podstawowym w każdej z trzynastu stref planistycznych, a nie jedynie w trzech, co chciano wprowadzić. Minister rozwoju i technologii uznał argumentację działkowców i podpisał zmieniony projekt nowelizacji stosownego rozporządzenia regulującego te kwestie. Wystarczyło dodać jedno zdanie.

Wreszcie jest! Rządowe Centrum Legislacji opublikowało dokument, na który czekają dziesiątki tysięcy działkowców. Mowa o „Projekcie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie projektu planu ogólnego gminy, dokumentowania prac planistycznych w zakresie tego planu oraz wydawania z niego wypisów i wyrysów”.

Ogródki we wszystkich strefach planistycznych

Projektowane zmiany zapewnią uwzględnianie ogrodów działkowych we wszystkich 13 strefach planistycznych planu ogólnego, a nie zaledwie w trzech (mieszkaniowej jednorodzinnej, zieleni działkowej i rekreacji). Ryzyko, że ogrody trafią do którejś z pozostałej dziesiątki i stracą szansę na znalezienie się w planie miejscowym jako tereny zieleni działkowej było więc bardzo duże. Zrealizowanie się takiego scenariusza otwierało drogę do likwidacji wielu ROD-ów przez ich właścicieli, a więc przez samorządy lub Skarb Państwa.

W skali kraju prace planistyczne objęły ogrody, w których jest ponad 500 tys. działek. Działkowcy bardzo aktywnie włączyli się w procedurę zmian planistycznych, składając do gmin ponad 100 tys. oficjalnych wniosków, co zaczęło odbijać się na tempie prac nad planami. Wygląda na to, że naciski przyniosły efekt.

Dmuchają na zimne

Właściciele ogródków działkowych pozostają jednak nieufni. Jak napisał Polski Związek Działkowców (PZD), opublikowany przez MRiT projekt rozporządzenia jest spójny z postulatami środowiska i daje nadzieję na korzystną korektę przepisów, ale wciąż mówimy o projekcie, a więc nie ma gwarancji, kiedy i w jakim kształcie rozporządzenie ostatecznie wejdzie w życie.

Dlatego związek nadal apeluje o udział ROD (Rodzinnych Ogrodów Działkowych) i samych działkowców w procesie uchwalania planów ogólnych gmin. W szczególności, w dalszym ciągu należy postulować, by w planie ogólnym teren ROD został objęty strefą zieleni i rekreacji. Nawet w przypadku korekty przepisów będzie to najlepsza opcja – zaleca PZD.

Zmiany wejdą w życie do końca roku

Resort rozwoju i technologii przewiduje, że rozporządzenie zostanie zmienione do końca roku. PZD podkreśla, że sprawa jest pilna, gdyż kolejne gminy przystępują do tworzenia planów ogólnych – mają na to czas do końca 2025 roku.

Źródło: MRiT, Rządowe Centrum Legislacji, ROD

Grzegorz Szafraniec

