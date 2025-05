Ogródek działkowy – drogi rarytas na rynku

Średnia cena działki w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym w marcu br. wyniosła niemal 40 tys. zł. Oznacza to, że w ciągu trzech lat wzrosła o blisko 30 proc., a przez rok - o 6 proc. - wynika z danych Otodom i OLX. Najdrożej jest w Krakowie i Poznaniu, gdzie mediana cen przekracza 70 tys. zł.

W ocenie autorów raportu, obecnie Rodzinne Ogródki Działkowe (ROD) przeżywają „prawdziwy renesans„.

Autorzy powołali się na dane Polskiego Związku Działkowców (PZD), zgodnie z którymi w Polsce działa ok. 4,6 tys. ROD, skupiających ponad 900 tys. działek. Korzysta z nich 4 mln osób. „Tymczasem na rynek trafia ich niewiele. Według danych Otodom i OLX w marcu dostępnych było zaledwie 5,8 tys. ofert, co stanowi jedynie 0,6 proc. całej puli” - zauważyli. Mimo to, liczba ta oznacza 8-proc. wzrost dostępnych ogłoszeń rok do roku.

Zgodnie z przekazanymi danymi, największy roczny przyrost ofert odnotowano w woj. warmińsko-mazurskim (25 proc.), łódzkim (18 proc.) i mazowieckim (15 proc.). Natomiast liczba ta spadła o 9 proc. w woj. podkarpackim, a o 7 proc. w woj. lubuskim. Największy wybór mają mieszkańcy Śląska i Wielkopolski, a najmniejszy - Podkarpacia i woj. świętokrzyskiego, gdzie liczba dostępnych działek ROD nie przekraczała stu.

Najwięcej ROD jest w Warszawie i Poznaniu

Najwięcej ogrodów działkowych, według danych PZD, jest w Warszawie, gdzie mieści się ich ok. 27 tys. Kolejny jest Poznań, z 23 tys. działek. „Jednocześnie podaż w tych lokalizacjach pozostaje niewielka. W marcu w stolicy można było wybierać spośród ok. 250 ofert, a w Poznaniu zaledwie 170” - zauważyli autorzy.

W ich ocenie wzrost cen działek nie zaskakuje w obliczu tak ograniczonej podaży. Zgodnie z raportem, najdrożej jest w Krakowie i Poznaniu, gdzie mediana cen przekracza 70 tys. zł. W Poznaniu średnia cena wynosi ok. 74 tys. zł i jest wyższa o 22 proc. niż w ubiegłym roku. Z kolei w Krakowie jest to 73 tys., co oznacza wzrost o ponad 20 proc. Ceny w okolicach 70 tys. zł są też spotykane w Bydgoszczy, choć tempo wzrostu osiągnęły tam 1 proc.

W Warszawie mediana spadła o 5 proc. rdr i wyniosła 58 tys. zł. W Białymstoku i Sosnowcu stawki wahają się na poziomie 50-55 tys. i jednocześnie najszybciej zyskują na cenie, rosnąc o 25-30 proc. rdr.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Mercosur to dopiero początek?

Nawrocki: nie zgodzę się na prywatyzację lasów

Złoto - koniec hossy, czy dopiero początek?

»»Ujawniamy, jak rząd pudruje inflację. Po wyborach znowu sięgną nam do kieszeni – oglądaj tylko na antenie telewizji wPolsce24