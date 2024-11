Wbrew powszechnym obawom, powierzchnia lasów w Polsce systematycznie rośnie. W ciągu ostatnich 28 lat przybyło w naszym kraju 662,4 tys. hektarów lasu, z czego 269,3 tys. hektarów w ostatnich ośmiu latach, co potwierdza długoterminowy trend wzrostowy, który trwa od zakończenia II wojny światowej.

Agencja badawcza B+R Studio, we współpracy z naukowcami z SGGW w Warszawie, opracowała raport „Co z tymi lasami?”. Dokument rzuca nowe światło na stan polskich lasów, obalając popularne mity i przedstawiając obiektywne dane dotyczące wycinki, ochrony oraz przyszłości lasów w naszym kraju.

Lasy zajmują dziś ok. 30 proc. powierzchni Polski

Lasy w Polsce zajmują obecnie około 9,5 miliona hektarów, co stanowi około 30 proc. powierzchni kraju. Jest to jeden z kluczowych zasobów przyrodniczych Polski, a lesistość (procent powierzchni kraju pokrytej lasami) w ciągu ostatnich dziesięcioleci stopniowo wzrastała. To wielkie bogactwo, ale i odpowiedzialność, zwłaszcza w sytuacji zmian klimatycznych zagrażających trwałości lasów.

Polskie lasy rosną, podczas gdy świat się wylesia

Wbrew powszechnym obawom, powierzchnia lasów w Polsce systematycznie rośnie. W ciągu ostatnich 28 lat przybyło w naszym kraju 662,4 tysięcy hektarów lasu, z czego 269,3 tys. hektarów w ostatnich ośmiu latach, co potwierdza długoterminowy trend wzrostowy, który trwa od zakończenia II wojny światowej.

Globalnie powierzchnia lasów maleje. Polska więc pozytywnie wyróżnia się na tle świata. Obecnie plasujemy się na siódmym miejscu pod względem powierzchni lasów w Unii Europejskiej, nawet przy uwzględnieniu różnic w definiowaniu lasów w poszczególnych krajach.

Zrównoważona gospodarka leśna kluczem do sukcesu

Z badań wynika, że gospodarka leśna prowadzona jest w Polsce w sposób zrównoważony. Co roku szkółki leśne hodują ponad 700 mln sadzonek, a powierzchnia lasów objętych ochroną przyrodniczą wynosi ponad 7 mln hektarów. Corocznie zabiegi pielęgnacyjne prowadzone są na obszarze ponad 1 mln 320 tyś hektarów lasu, co stanowi prawie 14 proc. powierzchni lasów w Polsce. Lasy Państwowe w ramach programu Zwiększania Lesistości Kraju wykupują dodatkowe grunty i je zalesiają. W efekcie tych działań do 2050 roku powierzchnia lasów w Polsce ma wzrosnąć do 33 proc.

Na przeszkodzie szybszego zwiększania lesistości w kraju są dopłaty rolnicze, które powodują, że przekształcanie ziemi rolnej w leśną jest nieopłacalne. Szacuje się, że w Polsce jest od 0,5 miliona do 1 miliona hektarów ziemi rolnej, która samoistnie porasta lasem, ale nie jest na niej prowadzona zrównoważona gospodarka leśna. Brak zachęt dla indywidualnych właścicieli lasów ogranicza możliwości prowadzenia zrównoważonej gospodarki leśnej na terenach lasów prywatnych, które stanowią około 20 proc. wszystkich lasów w Polsce.

Czy lasy są nadmiernie eksploatowane?

Pozyskanie drewna w Polsce wynosi zaledwie 60 proc. rocznego przyrostu lasów, co oznacza, że wycina się mniej drzew, niż ich przyrasta. W ostatnich latach pozyskiwanie drewna wynosiło około 40-45 mln m³ rocznie, a jego zasoby w polskich lasach systematycznie rosną. W ciągu 12 lat przybyło 342 mln m³ drewna na pniu zwiększając zasób krajowy do 2 mld 678 mln m³.

