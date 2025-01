Cios w finansowe podstawy Lasów Państwowych?

Lasy Państwowe corocznie będą przekazywać Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej opłatę, zależną od ilości pozyskanego drewna - przewiduje projekt zmiany ustaw o lasach i ochronie środowiska, opracowany przez resort klimatu. Opłata będzie miała charakter progresywny.

Zgodnie z opublikowanym w piątek projektem, opracowanym przez ministerstwo klimatu, opłata, którą Lasy będą wnosić do NFOŚiGW będzie miała charakter progresywny. Dla pozyskiwanego wolumenu drewna do 35 mln m sześc. rocznie wyniesie 6 zł za m sześc. Dla wolumenu między 35 a 40 mln m sześc. wzrośnie do 8 zł za m sześc., dla wolumenu między 40 a 45 mln m sześc. wyniesie 15 zł za m sześć., oraz 30 zł od każdego m sześć. powyżej 45 mln m sześc.

Pierwszym rokiem, w którym opłata ma funkcjonować, jest rok 2025. Począwszy od wpłaty za rok 2027 stawka opłaty będzie waloryzowana o wysokość inflacji.

Jakie drewno będzie wyłączone?

Do obłożonego opłatą wolumenu nie będzie się wliczać drewna, pozyskanego na potrzeby własne Lasów Państwowych ani drewna, którego pozyskanie będzie skutkiem klęsk żywiołowych.

Zgodnie z projektem, wpłata od Lasów Państwowych stanie się jednym ze źródeł przychodów NFOŚiGW. Fundusz będzie mógł przeznaczyć te pieniądze na określone zmianą cele i zadania, wykonywane przez parki narodowe, Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska oraz regionalne dyrekcje ochrony środowiska, w tym na współfinansowanie ze środków Unijnych. Wyklucza się jednak możliwość przeznaczenia tych pieniędzy na działania, których bezpośrednim celem jest gospodarcze wykorzystanie pozyskanego drewna.

Wskazany w projekcie katalog możliwych działań obejmuje: przeciwdziałanie klęskom żywiołowym i likwidowanie ich skutków dla środowiska, walkę z gatunkami inwazyjnymi, tworzenie planów ochrony dla obszarów podlegających ochronie, ochrona i przywracanie chronionych gatunków roślin lub zwierząt, ochronę przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie terenów zielonych, parków, itd., zwiększanie lesistości kraju, zapobieganiem szkodom w lasach i likwidacja tych szkód, edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju, zakup i utrzymanie specjalistycznego sprzętu i urządzeń do działań na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej, współfinansowanie projektów i dokumentacji dla projektów z dofinansowaniem z UE.

