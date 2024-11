Obajtek dla wPolsce24: oni sprzedadzą Orlen na 100 proc.

Europoseł PiS, były prezes Orlenu Daniel Obajtek był bohaterem audycji „Gość Wiadomości” na antenie telewizji wPolsce24. W rozmowie z red. Michałem Adamczykiem mówił m.in. sytuacji finansowej płockiego koncernu, w kontekście sytuacji gospodarczej Polski pod rządami Donalda Tuska.

Deficyt dochodzi do 300 mld zł. I co Państwo myślicie, nagle stanie się cud i budżet na 2026 rok będzie bez deficytu? Nie, on będzie z deficytem, tylko to co oni chcą zrobić jest proste - sprywatyzują banki, bo wmówią społeczeństwu, że trzeba ratować państwo, sprywatyzują Orlen na 100 proc., dlatego robią wszystkie zabiegi, by obniżyć wartość Orlenu - powiedział Daniel Obajtek na antenie telewizji wPolsce24.

Przychodzi nowy zarząd, robi dziwne rozliczenia, audyty, szopki, nie podejmując żadnych decyzji, a próbuje niszczyć były zarząd, a ten zarząd - mój zarząd - zarobił 90 mld zł dla akcjonariuszy i 300 mld zł płacił do budżetu państwa. Obecny zarząd, który wnioskuje, by nas ukarać i doprowadzić do zadośćuczynienia, przez pół roku odnotował stratę.

Dziś mówiąc szczerze akcjonariusze powinni zgłosić wniosek do prokuratury ws. działania na szkodę spółki, bo proszę zobaczyć – po pierwsze jest strata, po drugie ukradziono Orlenowi 15 mld zł zamiast wypłacić to w dywidendzie, a po trzecie, akcje Orlenu szorują po dnie – wskazał Daniel Obajtek.

