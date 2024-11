Tu MŚP znaczy najwięcej

Polskie MŚP mają największy udział w wydatkach konsumenckich w takich branżach jak restauracje i hotelarstwo - w obu przypadkach jest to blisko 70 proc. - wynika z raportu Mastercard Economics Institute. Największy wzrost wydatków konsumenckich rdr. w polskich MŚP nastąpił w sektorze biur podróży.

Jak wynika z danych MEI, w Polsce małe i średnie przedsiębiorstwa mają największy udział w wydatkach konsumenckich w takich branżach jak restauracje i hotelarstwo (w obu przypadkach blisko 70 proc.), a także w usługach profesjonalnych (powyżej 40 proc.). Autorzy raportu zauważyli, że znacząco przewyższa to wydatki w tym sektorze w państwach takich jak: Słowacja, Włochy, Dania, Czechy.

W informacji podkreślono, że sektory takie jak elektronika użytkowa czy branża spożywcza pozostają w Polsce zdominowane przez duże przedsiębiorstwa (udział MŚP odpowiednio 10 proc. i 20 proc.). Wskazano, że na przestrzeni ostatniego roku udział wydatków konsumenckich w MŚP w poszczególnych branżach nie zmienił się w Polsce znacząco. Największy wzrost nastąpił w sektorze biur podróży – o 5,59 p.p.

Biorąc pod uwagę europejskie MŚP, w Danii największy udział miały one w wydatkach w hotelarstwie, gastronomii i branży odzieżowej. We Francji z kolei były to kolejno restauracje, usługi profesjonalne i hotele. Włochy wyróżniały się największym udziałem MŚP w wydatkach na restauracje (80 proc.), zaś największy udział wydatków na usługi profesjonalne oferowane przez MŚP był w Austrii – 60 proc.

„Wzrost udziału małych i średnich przedsiębiorstw w wydatkach online jest widoczny w większości krajów europejskich” - stwierdzili autorzy raportu. Wskazali, że w sektorze turystyki i rozrywki największy wzrost zanotowano w Słowacji (13 p.p.), Czechach (9 p.p.), we Włoszech (7 p.p.) i w Danii (7 p.p.), podczas gdy Szwecja i Portugalia odnotowały największy wzrost udziału małych i średnich przedsiębiorstw w wydatkach detalicznych online (sklepy sportowe, elektronika i meble) – o 4 p.p.

„W Polsce wskaźnik ten wzrósł od 2021 r. z 18 proc. do 19,5 proc. w tym roku. Niewielka zmiana nastąpiła również u nas w sektorze turystki i rozrywki – wzrost o 1,3 p.p.” - podano.

W informacji zwrócono uwagę, że małe i średnie przedsiębiorstwa pełnią kluczową rolę w gospodarce UE. Powołując się na dane Eurostatu podkreślono, że stanowią one znaczącą większość funkcjonujących na europejskim rynku firm i zatrudniają niemal dwie trzecie „siły roboczej”.

Cytowana w raporcie główna ekonomistka Mastercard Economics Institute Natalia Lechmanova podkreśliła, że małe i średnie przedsiębiorstwa adaptują się do zmian otoczenia gospodarczego oraz zmieniających się potrzeb konsumentów. „Ta zdolność pozwoliła MŚP w całej Unii Europejskiej pozostać konkurencyjnymi w trudnym ekonomicznie okresie ostatnich kilku lat. Dane z większości krajów Unii Europejskiej wskazują, że małe i średnie firmy staną się jeszcze bardziej konkurencyjne w handlu detalicznym w 2024 r. - w szczególności dotyczy to przedsiębiorstw z branż: spożywczej, elektroniki użytkowej oraz podróżniczej i rozrywkowej” - przekazała.

Mastercard to działającą w ponad 210 krajach i terytoriach na świecie organizacja płatnicza. Mastercard Economics Institute to z kolei powstały w 2020 r. zespół ekonomistów, analityków i naukowców analizujących trendy makroekonomiczne przez pryzmat konsumenta.

PAP/ as/