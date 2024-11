Handel mieszkaniami... razem z ludźmi!

Właściciel setek mieszkań, które dotąd były tylko na wynajem, wystawił je na sprzedaż, i to z najemcami - informuje w środowym wydaniu „Gazeta Wyborcza”.

59 mln zł zapłaciła LifeSpot, platforma mieszkań na długoterminowy wynajem, za zakup pięciopiętrowego bloku w Warszawie.

LifeSpot należy do funduszu zarządzanego przez Griffin Capital Partners. „Nieustannie szukamy nowych możliwości inwestycyjnych, aby wzbogacić nasze portfolio. Szczególną uwagę poświęcamy Warszawie, odpowiadającej za ponad 40 proc. całego polskiego rynku PRS (tym skrótem określa się mieszkania na instytucjonalny wynajem)” – zakomunikował mediom Marek Obuchowicz z Griffin Capital Partners, cytowany przez „GW”.

Jak wskazała gazeta, platforma zarządza obecnie ponad 2 tys. lokali w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Trójmieście, Łodzi i Katowicach, a kolejne 2 tys. lokali jest w budowie. Obuchowicz zapowiedział, że strategicznym celem dla Griffina jest rozbudowanie w ciągu najbliższych trzech lat oferty LifeSpot do 6 tys. lokali.

Według obliczeń analityków z firmy PWC na koniec pierwszego półrocza 2024 roku w Warszawie było około 8,4 tys. lokali na instytucjonalny wynajem (to prawie połowa wszystkich w Polsce), a kolejne 4,7 tys. było w budowie. „W ostatnich sześciu miesiącach liczba lokali w stolicy wzrosła o 931 jednostek, co jest wynikiem zbliżonym do poprzedniego półrocza, kiedy wzrost wyniósł około 1 000 jednostek” – informują cytowani przez „GW” analitycy.

„GW” zaznaczyła, że w opinii analityków rynku mieszkaniowego w Warszawie nie będzie drugiego Berlina. „W niemieckim mieście większość mieszkań jest na wynajem, a rynek zdominowali operatorzy, którzy windują ceny wynajmu. W Warszawie jest około miliona mieszkań, z czego, według ostrożnych szacunków około stu tysięcy to mieszkania wynajmowane przez indywidualnych właścicieli” -zauważyła gazeta.

Redakcja zauważa, że do hurtowych zakupów dokonywanych przez platformy budujące zasób mieszkań na wynajem już zdążyliśmy się przyzwyczaić, ale teraz po raz pierwszy pojawił się ruch w drugą stronę między platformami mieszkań na wynajem a rynkiem mieszkaniowym.

Gazeta wskazuje, że firma Echo Investment wprowadziła niedawno do sprzedaży 450 mieszkań w Browarach Warszawskich. To mieszkania, które dotąd były wynajmowane w ramach platformy Resi4Rent, której Echo Investment jest właścicielem. Ponad połowa mieszkań wprowadzonych do sprzedaży, jak zauważa „GW”, ma wciąż trwającą umowę najmu, nadal mieszkają w nich ludzie.

