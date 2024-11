To już nie jest dobry interes? "Spadki sprzedaży"

W Katowicach odnotowano w październiku 50 proc. spadek sprzedaży mieszkań r/r, największy spośród 7 głównych ośrodków - wynika z danych Otodom Analytics. Najmniej sprzedaż spadła w Krakowie, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu, gdzie nabywców znalazło o 20-25 proc. mniej lokali.

Według wstępnego odczytu danych z monitoringu rynku, październik był dla deweloperów działających na 7 największych rynkach nieco lepszy od września - wynika z raportu Otodom Analytics. Sprzedaż wyniosła w sumie 3643 mieszkania, czyli była o 6 proc. większa niż we wrześniu.

W ujęciu rocznym odnotowano natomiast spadki. Największy, 50 proc. miał miejsce w Katowicach, a najmniejszy, 20-25 proc. w Krakowie, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu. „Roczny spadek sprzedaży o jedną czwartą to nie powód do wszczynania alarmu – dwanaście miesięcy temu działał program Bezpieczny Kredyt 2 proc, który spowodował wzrost sprzedaży” - przypomniano w raporcie.

Jak wskazano, w październiku 2024 r. firmy deweloperskie ponownie wprowadziły do sprzedaży więcej mieszkań niż zostało w tym samym czasie kupionych. „Nie dziwi zatem, że oferta mieszkań deweloperskich na największych rynkach (Katowice, Kraków, Łódź, Poznań, Trójmiasto, Warszawa i Wrocław) nadal rośnie i przekroczyła 53 tys. Pomimo wzrostu liczby oferowanych mieszkań, tempo wyprzedaży oferty poprawiło się dzięki relatywnie dobrej październikowej sprzedaży” - zaznaczono.

W poszczególnych miastach sytuacja jest zróżnicowana. Najstabilniej jest w Warszawie ze względu na wielkość rynku. W październiku deweloperzy sprzedali w stolicy 1258 mieszkań, co według ekspertów Otodom pozwala przypuszczać, że skorygowany wynik będzie podobny do tego z września i wyniesie 1100-1150 sprzedanych jednostek. W tym samym czasie na rynek trafiło 1148 lokali, a oferta wzrosła do 12,6 tys. Na koniec października poszukujący mieszkania od dewelopera w Warszawie mieli do wyboru o 52 proc. więcej lokali niż rok temu. Z danych Otodom wynika, że w ostatnich 12 miesiącach największy wzrost oferty odnotowano w Krakowie i Wrocławiu – odpowiednio o 110 i 90 proc.

Analiza przeciętnych cen mieszkań oferowanych w październiku na siedmiu największych rynkach wskazuje na dalszą stabilizację cen mieszkań budowanych przez firmy deweloperskie. „Warto jednak zauważyć, że w październiku przeciętne ceny stabilizowały się nie tylko w relacji miesiąc do miesiąca, ale również w stosunku do cen sprzed roku nastąpiła symboliczna zmiana. W październiku 2024 r. ceny oferowanych przez firmy deweloperskie mieszkań były o 9 proc. wyższe od średnich cen w październiku 2023 r. co oznacza, że pierwszy raz od 15 miesięcy roczny wzrost cen był niższy niż 10 proc.” - zaznaczono.

Wypłaszczenie dynamiki wzrostu cen widać też w poszczególnych miastach. O ile jeszcze w czerwcu na wszystkich 7 rynkach roczny wzrost był dwucyfrowy, to na koniec października obserwowany był tylko w Łodzi (+20 proc.), Wrocławiu (+13 proc.) i Warszawie (+12 proc.). W ujęciu rocznym najmniej ceny urosły w Trójmieście i Poznaniu (+5 i +6 proc). Miesiąc do miesiąca zmiany są niewielkie, lekki wzrost nastąpił w październiku w Łodzi i Wrocławiu (odpowiednio +1,4 i +1,3 proc.). Spadki do 0,5 proc. odnotowano w Katowicach, Krakowie i Trójmieście.

PAP/ as/