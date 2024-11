CrytocoinMiner sprawia, że Twój pasywny dochód jest wyższy niż Twoja miesięczna pensja

CrytocoinMiner, gigant w zakresie wydobycia w chmurze w Londynie w Wielkiej Brytanii, pozyskał 100 milionów dolarów nowego finansowania na rozbudowę nowych farm wydobywczych, zwiększenie wytwarzania energii odnawialnej (energii naturalnej) oraz nowych popularnych niezależnych maszyn wydobywczych, grup maszyn wydobywczych itp. Podstawowy dzienny wskaźnik dochodu niektórych projektów został zwiększony. Pierwotny dzienny dochód w wysokości 3% wzrósł teraz do 4%-5%. Oznacza to, że jeśli pierwotnie zarabiałeś 3000 USD dziennie, wzrósł teraz do 4000-5000 USD. Zwiększy to zaufanie do wydobycia i dochód wszystkich użytkowników.

Czym są CrytocoinMiners? Czy są bezpieczni?

Jest to firma założona w 2018 roku. Zaprojektowali prostą i łatwą w użyciu stronę, aby doświadczeni lub niedoświadczeni górnicy mogli szybko zacząć, co również szybko sprawiło, że ich globalne członkostwo przekroczyło 3,7 miliona. Według niekompletnych statystyk firma przyczynia się do około 4,5%+ globalnego hashrate.

autor: materiały prasowe

Jakie są zalety CrytocoinMiner?

●Codzienne meldowanie: Codzienne meldowanie może przynieść dzienny dochód w wysokości 0,5 USD.

●Usługi o wartości dodanej: Stabilny dochód, brak innych opłat: wysokiej jakości usługi zarządzania.

●Wiele możliwości wyboru: Różnorodne umowy do wyboru, zawsze jest taka, która Ci odpowiada.

●Bezpieczne i niezawodne: Zwiększone bezpieczeństwo dzięki ochronie McAfee® i Cloudflare®.

●Stabilny zysk: Gwarantowane bezpieczeństwo kapitału, ciągły dochód i brak zewnętrznego wpływu rynku.

●Program partnerski: Ten program pozwala uzyskać do 4% nagród za polecenia i do 5000 USD w bonusach.

●Łatwe zarządzanie: Najwyższej klasy sprzęt od wiodących producentów, użytkownicy nie muszą martwić się o konserwację i zarządzanie górnikami, wystarczy kupić umowę i zacząć z niej korzystać.

●Profesjonalne wsparcie: Zespół ekspertów składający się z ekspertów inwestycyjnych i ekspertów IT, nasz zespół ekspertów jest dostępny 24/7, aby pomóc Ci rozwiązać wszelkie problemy.

Jak mogę używać CrytocoinMiner do zarabiania pieniędzy?

Możesz zarabiać pieniądze, rejestrując się. Otrzymasz 10 USD za darmo po rejestracji, a możesz uzyskać 5% swojego dziennego dochodu, logując się każdego dnia. Kupowanie kontraktów pozwoli Ci zarobić więcej. CrytocoinMiner uruchomił szereg kontraktów na moc obliczeniową z dzienną stopą procentową do 5%.

autor: materiały prasowe

Porada osobista: Jeśli chcesz uczestniczyć w biznesie zarabiania pieniędzy CrytocoinMiner, weź udział za pośrednictwem oficjalnej strony CrytocoinMiner.com lub pobierz ją. (Użytkownicy mogą wyszukać „Crytocoin final” w sklepach z aplikacjami Apple i Google, aby ją pobrać.)

Company website: CrytocoinMiner.com Company email: [email protected] Company address: 1 Plough Lane Plough Lane, Stoke Poges, Slough, United Kingdom

Artykuł sponsorowany