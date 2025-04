5700 tys. zł dla niektórych seniorów w 2025 roku. Już od 1 lipca

Od 1 lipca ruszają wypłaty nowego świadczenia – tzw. renty wdowiej – które cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Wnioski o jego przyznanie złożyło już grubo ponad 600 tys. osób. Beneficjentom przysługuje miesięcznie 5,6 tys. zł, reforma może więc okazać się droższa, niż pierwotnie zakładano.

Tylko w styczniu do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wpłynęło ponad 309 tys. wniosków o przyznanie renty wdowiej, a w pierwszym kwartale złożyło je aż 636 tys. osób. Aby ubiegać się o rentę wdowią, należy spełnić kilka warunków.

Dla kogo?

Wnioskodawca musi mieć ukończone 60 lat (w przypadku kobiet) lub 65 lat (w odniesieniu do mężczyzn) oraz posiadać prawo zarówno do własnej emerytury lub renty, jak i do renty rodzinnej po zmarłym małżonku. Niezbędne jest również to, by w chwili śmierci męża czy żony pozostawać we wspólności małżeńskiej i nie zawierać nowego związku.

