Media: ujemny wynik finansowy NBP? "Wirtualna strata"

Narodowy Bank Polski ponownie odnotuje w tym roku stratę - jest ona obecnie szacowana na ok. 7,4 mld zł, wynika z nieoficjalnych informacji Business Insider Polska.

Business Insider Polska udało się dotrzeć do informacji, jaki wynik finansowy NBP przewiduje za 2024 r. „Według naszego źródła spodziewana jest strata sięgająca około 7,4 mld zł. Takie dane znalazły się w planie finansowym banku centralnego na przyszły rok” - czytamy w artykule.

Szacunek tegorocznej straty został przygotowany na podstawie kursów walutowych z ostatniego dnia października. Żeby znać ostateczny wynik finansowy potrzebny jest jednak kurs z końca roku, szczególnie do euro i dolara amerykańskiego, wskazał portal.

W kwietniu br. NBP podał, że jego wynik finansowy wyniósł -20 800,024 mln zł w 2023 r. wobec -16 943,67 mln zł w 2022 r.

Wcześniej prezes NBP Adam Glapiński poinformował, że umocnienie się złotego od września ub.r. obniżyło wynik NBP za 2023 r. o kilkadziesiąt miliardów złotych.

Oznacza to, że trzeci rok z rzędu minister finansów nie ma co liczyć na wsparcie z banku centralnego, podkreślił Business Insider Polska.

Zgodnie z ustawą o NBP, zysk banku centralnego podlega podziałowi na wpłatę do budżetu państwa – 95 proc. jego wysokości oraz na odpis na fundusz rezerwowy NBP – 5 proc. jego wysokości.

„Trzeba pamiętać, że bank centralny to nie jest zwykły bank, nie działa dla zysku. Dlatego jego wyników nie interpretuje się tak jak to jest w przypadku banków komercyjnych czy generalnie przedsiębiorstw – komentował w kwietniu br. ubiegłoroczne ujemne wyniki NBP główny doradca ekonomiczny PwC Witold Orłowski.

To papierowa strata, która niczego nie oznacza i nie generuje kosztów” – tłumaczył w kwietniu br. konsekwencje ujemnego wyniku finansowego NBP główny ekonomista PKO BP Piotr Bujak.

„Jedyny skutek jest taki, że nie będzie wypłaty z zysku, ale nie po to jest bank centralny, żeby generować wpłaty do budżetu. Jeśli NBP ma wynik dodatni, to wpłata następuje, a jeśli z powodu sytuacji rynkowej wynik jest ujemny, wpłaty nie ma” – dodał Piotr Bujak.