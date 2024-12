Spadek kursu akcji Orlenu ciągnie giełdę w dół

Podczas środowej sesji na GPW nadal utrzymują się spadki głównych indeksów. Najmocniej, o ok. 0,8 proc., zniżkuje sWIG80. Orlen zwiększył skalę spadku do ponad 4 proc..

Ok. 15.40 WIG20 spada o 0,7 proc. do 2.301 pkt., a WIG idzie w dół o 0,6 proc. do 82.473 pkt. mWIG40 zniżkuje o 0,2 proc. do 6.162 pkt., a sWIG80 traci 0,8 proc. i wynosi 23.686 pkt.

Inwestorzy reagują na skasowanie projektu Olefiny

Jedną z wyróżniających się negatywnie spółek na GPW jest Orlen, który poinformował o decyzji zatrzymania projektu Olefiny III w jego dotychczasowym zakresie. Kurs Orlenu spada o ponad 4 proc. podczas, gdy rano tracił mniej niż 2 proc. Spółka notuje obroty na poziomie 205 mln zł. Obroty na wszystkich spółkach notowanych w WIG20 wynoszą 667 mln zł, a w przypadku indeksu WIG jest to 812,8 mln zł.

Orlen na siedem poprzednich sesji zanotował dwa spadki, w efekcie przez ten czas akcje spółki zyskały na wartości 2,3 proc., ale wykresy zmian kursu akcji w jeden dzień, 10 dni i trzy miesiące pokazują co następuje:

Notowania akcji Orlenu - 1 dzień - 11 grudnia 2024 / autor: stooq.pl

Notowania akcji Orlenu - 3 dni - 9-11 grudnia 2024 / autor: stooq.pl

Notowania akcji Orlenu - 3 miesiące - 11.09-11.12.2024 / autor: stooq.pl

Obajtek: godne ubolewania

Podejmując decyzję o zatrzymaniu projektu Olefiny, Prezes Fąfara powoływał się na oczekiwania akcjonariuszy i analityków. To właśnie tak tę decyzję oceniają. Kurs akcji spada o prawie 6 procent, wartość rynkowa - o niemal 4 mld złotych - komentował notowania akcji Orlenu Daniel Obajtek, były prezes koncernu Godne ubolewania - podsumował Daniel Obajtek

Na liście najsłabszych spółek w WIG20 znajdują się Pekao i Santander, które tracą po ponad 1 proc. Spadek PKO BP jest mniejszy, a mBanku i Aliora podobny od tego, który notuje indeks.

Tracą pozostałe banki. Najmocniej zniżkuje BOŚ, o niemal 3 proc. Najmniej, o 0,2 proc., idzie w dół ING BSK.

Wśród blue chipów, mocniej niż indeks spadają PGE i Allegro.

Kurs PGE przez ostatnie siedem sesji zachowywał się zmiennie, a w sumie spadł w tym czasie o 7,7 proc. Allegro przez siedem poprzednich sesji zyskało 5,3 proc.

Kurs LPP waha się wokół poziomu odniesienia. Spółka po sesji opublikuje raport za trzeci kwartał 2024/25 roku.

Najsilniejszą spółką w indeksie jest JSW. Akcje spółki drożeją o 2 proc. JSW z przerwami spada od początku października i od tamtej pory do wtorkowego zamknięcia spółka straciła ok. 8,7 proc.

Dobrze radzi sobie Cyfrowy Polsat. Spółka straciła we wtorek 2,58 proc. po informacjach o utracie kontroli nad spółką przez głównego akcjonariusza.

PAP, sek

