Elektromobilna ofensywa Orlenu w Niemczech

Orlen Deutschland utworzy na rynku niemieckim ponad 200 punktów szybkiego ładowania Orlen Charge w co najmniej 30 atrakcyjnych lokalizacjach w Niemczech. Inwestycja ma być zrealizowana do końca 2026 roku - poinformował Orlen w komunikacie prasowym.

Plany strategiczne Orlenu zakładają, że w ciągu 10 lat sieć Orlen Charge będzie liczyć 6 tys. punktów ładowania w Polsce i około 2,5 tys. za granicą.

Kontrakt na budowę sieci

Sieć ponad 200 szybkich punktów ładowania w Niemczech o mocy od 150 do 400 kW zostanie zbudowana w ramach umowy podpisanej przez Orlen Deutschland z firmą May & Co. Holding, specjalizującą się w zarządzaniu nieruchomościami komercyjnymi. Kontrakt zakłada ponadto możliwość rozszerzenia w przyszłości sieci Orlen Charge o kolejne lokalizacje zarządzane przez partnera.

„Nowoczesne technologie, w tym rozwój elektromobilności to dla nas bardzo perspektywiczny biznes. Za rosnącą liczbą samochodów elektrycznych na drogach musi podążać rozwój infrastruktury. Przyspieszyliśmy inwestycje w budowę stacji szybkiego ładowania, by sprostać potrzebom klientów. Mamy jasno określone cele na kolejne lata. Chcemy być wiodącym dostawcą usług ładowania samochodów elektrycznych w regionie” - powiedział Krzysztof Kaczyński, dyrektor wykonawczy ds. elektromobilności Orlen.

Zgodnie z przyjętą strategią do 2035 roku, sieć Orlen Charge będzie odpowiadała za 33 proc. udziału dostarczonej energii do samochodów elektrycznych na rynku ładowania EV w Polsce, co odpowiada 6 tysiącom punktów ładowania.

„Konsekwentnie dążymy do zwiększenia dostępności paliw alternatywnych na zagranicznych rynkach, rozpoczęta z May&Co. Holding współpraca to ważny krok w kierunku osiągnięcia 2,5 tysięcy punktów szybkiego ładowania za granicą, przyjętych w strategii” - dodał Krzysztof Kaczyński.

Sieć ładowania Orlen Charge w Niemczech liczy obecnie 60 punktów. Jeszcze w tym roku ma zostać powiększona do ponad 200 punktów. Natomiast w efekcie umowy podpisanej z May & Co. Holding, do końca 2026 roku liczba ta wzrośnie do ponad 460.

W miejscowości Elmshorn koło Hamburga Orlen Deutschland buduje także swój pierwszy w Niemczech hub, na którym znajdzie się 16 punktów ładowania o mocy do 400 kW. Obiekt pod marką Orlen Charge ma być gotowy do końca 2025 roku.

Orlen zamierza rozwijać huby ładowania także w Polsce. Do końca tego roku koncern chce uruchomić 13 takich obiektów.

PAP Biznes, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Nasze drogie wiatraki na morzu

Rząd wycofuje się z ważnej reformy. Chodzi o emerytury

Niemcy w popłochu: wiatraki z Chin mogą być groźne!

»»Rząd Tuska nie ma pieniędzy na serwisowanie myśliwców F-16! – oglądaj wywiad na antenie telewizji wPolsce24