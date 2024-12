Bałagan w GITD. Dotkliwa niewygoda dla kierowców

O nietypowym problemie polskich kierowców poinformował w serwisie X Alvin Gajadhur – były Główny Inspektor Transportu Drogowego i minister infrastruktury w rządzie Mateusza Morawieckiego.

Skandal! Od 1 grudnia kierowcy nie mogą opłacać kartą mandatów nałożonych przez inspektorów GITD. Powód? Nie podpisano nowej umowy z bankiem.

Były szef GITD alarmuje, że od 1 grudnia inspektorzy ITD dokonujący kontroli pojazdów nie mogą posługiwać się terminalami płatniczymi, za pośrednictwem których kierowcy mogli na miejscu uregulować mandat.

„Do 12 grudnia wszystkie terminale muszą wrócić do GITD i nie wiadomo kiedy pojawią się nowe” – tłumaczy.

Przetarg z opóźnieniem

W rozmowie z Interią Gajadhur przekonuje, że absurdalna sytuacja to wynik bałaganu panującego obecnie w GITD.

Przetarg na obsługę elektronicznych płatności ogłoszono wprawdzie na początku września bieżącego roku, ale data jego planowanego zakończenia to dopiero 31 stycznia 2025!

Gajadhur podkreśla, że chociaż do GITD wpłynęła tylko jedna oferta, a informację z otwarcia ofert opublikowano 9 października 2024 roku, zawiadomienie o wyborze oferenta nastąpiło dopiero 22 listopada.

W efekcie – od 1 grudnia inspektorzy nie mogą posługiwać się terminalami, a przyłapani na łamaniu przepisów kierowcy muszą albo skorzystać z mandatu kredytowanego, albo zapłacić grzywnę na miejscu – gotówką.

To duży problem zwłaszcza dla kierowców ciężarówek, bo ci, jeśli nie są obywatelami polskimi, nie mogą skorzystać z mandatu kredytowanego, pozwalającego na uiszczenie grzywny w terminie do 7 dni od daty ujawnienia wykroczenia. Kierowca z zagranicy musi uregulować grzywnę na miejscu. A to bywa trudne, jeśli kontrola pojazdu prowadzona jest np. w Miejscu Obsługi Kierowców przy autostradzie, często oddalonym od najbliższego bankomatu o kilkanaście kilometrów – komentuje sytuację autor tekstu na portalu Interia.pl.

Gorzkiej ironii sytuacji dodaje to, że za czasów, gdy szefem GITD był Alvin Gajadhur służba ta była pierwszą strukturą w kraju, która wprowadziła bezgotówkowe płatności do rozliczeń z kierowcami.

