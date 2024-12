Złoto Glapińskiego. W NBP jest 427,2 ton kruszcu

Rezerwy Narodowego Banku Polskiego w złocie wyniosły 427,2 ton i osiągnęły wartość 152,9 mld zł na koniec października 2024 r., podał bank centralny. Ich udział w oficjalnych aktywach rezerwowych wyniósł ponad 17,7 proc.

„NBP od 2018 r. zwiększa udział złota w oficjalnych aktywach rezerwowych. W październiku 2024 r. NBP zakupił 7,5 ton złota. Na koniec omawianego okresu rezerwy NBP w złocie wyniosły 427,2 tony i osiągnęły wartość 152,9 mld zł. Ich udział w oficjalnych aktywach rezerwowych wyniósł ponad 17,7 proc.” - czytamy w komunikacie.

W listopadzie NBP podał, że ilość złota wchodzącego w skład rezerw walutowych Narodowego Banku Polskiego (NBP) wyniosła 13,734 mln uncji na koniec października br. w porównaniu do 13,494 mln uncji miesiąc wcześniej.

Oficjalne aktywa rezerwowe ogółem miały wartość 198,28 mld euro na koniec października br. wobec 195,3 mld euro miesiąc wcześniej.

Podczas październikowej konferencji prasowej prezes NBP Adam Glapiński poinformował, że Polska przekroczyła poziom 400 ton złota w rezerwach dewizowych - teraz ma 420 ton i weszła do ”ekskluzywnego klubu największych posiadaczy rezerw w złocie na świecie„. Podkreślił, że udało się to bardzo korzystnie przeprowadzić. Na samym zakupie NBP zaoszczędził kilkadziesiąt miliardów złotych. Zapowiedział, że zakupy te będą kontynuowane - podtrzymał, że bank centralny zamierza nabywać złoto aż do osiągnięcia 20 proc. udziału tego kruszcu w rezerwach walutowych.

ISBnews, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

„Mój elektryk 2.0” od lutego. 40 tys. dopłaty do auta

W sklepach drożej o 5,5 proc. niż przed rokiem

Czy Tusk zatopi i tę branżę? Będzie 12 mld zł strat!

»»NIEMCY CHCĄ PRZEJĄĆ TVN? Kontrowersje wokół planów sprzedaży i roli Tuska - oglądaj na antenie telewizji wPolsce24