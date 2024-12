Popularna Kia Ceed z problemami. Akcja serwisowa

Ponad 2,3 tys. aut marki KIA objętych jest akcją serwisową - przekazał producent poprzez stronę UOKiK. W pojazdach może dojść do awarii, która może spowodować zwarcie elektryczne, mogące z kolei skutkować pożarem w komorze silnika pojazdu.

Wadliwa elektronika może spowodować pożar auta

KIA w środę w komunikacie przesłanym do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformowała, że chodzi o modele CEED PHEV (kod modelowy CD, wyprodukowane na Słowacji od 11 listopada 2019 r. do 14 sierpnia 2023 r.) i Xceed PHEV (kod modelowy CD CUV, wyprodukowane na Słowacji od 3 grudnia 2019 do 14 sierpnia 2023 r.). Łącznie jest to 2 320 pojazdów w Polsce.

Jak podano, w modelach tych dojść może do zanieczyszczenia płytki drukowanej w hydraulicznym siłowniku sprzęgła, co ”może powodować zwarcie elektryczne, mogące skutkować pożarem w komorze silnika podczas jazdy„. W pojazdach dotkniętych problemem może zapalić się kontrolka ostrzegawcza HEV. Właściciele mają zostać powiadomieni o konieczności umówienia się na wizytę w autoryzowanej stacji obsługi (ASO) KIA w celu inspekcji siłownika sprzęgła hydraulicznego HCA i, jeśli będzie to konieczne, jego wymiany oraz instalacji nowego bezpiecznika, który ma zmniejszyć ryzyko powstania zwarcia.

Problem z konsekwencjami wycieku płynu hamulcowego

Ponadto, w 40 autach marki Picanto (kod modelowy SA, wyprodukowane w Korei Południowej od 17 grudnia 2009 r. do 11 stycznia 2011 r.), wyposażonych w system ABS i ESC może dojść do innej awarii, która również może skutkować pożarem w komorze silnika.

W tych pojazdach wyciek płynu hamulcowego może doprowadzić do zwarcia elektrycznego w trakcie eksploatacji pojazdu, co powoduje przeciążenie elektryczne w module ABS. „Stan ten może spowodować pożar w komorze silnika, niezależnie od tego, czy pojazd jest zaparkowany, czy jest w ruchu” - zaznaczył producent. W pojazdach tych może pojawić się kontrolka MIL i/lub kontrolka ABS, a także „dym oraz zapach spalenizny wydobywający się z komory silnika i podzespołów HECU”.

Właściciele aut również zostaną powiadomienie o konieczności wizyty w ASO KIA w celu „zainstalowania nowych bezpieczników o małej pojemności w celu ograniczenia prądu roboczego w płytce obwodu elektrycznego HECU„.

»» O problemach z autami marki KIA czytaj tutaj:

16 tys. aut do naprawy. „Możliwy pożar w komorze silnika”

Popularne auto zagrożone nagłym pożarem silnika!

Kartel w motoryzacji. Ustalili ceny, podzielili rynek

KIA już wskazała usterki w 34 tys. aut w Polsce

W listopadzie KIA informowała o innych akcjach serwisowych. W pojazdach, które zostały nimi objęte, również mogło dochodzić do pożarów w komorze silnika. Łącznie było to wówczas ponad 34 tys. samochodów różnych modeli. Rzecznik KIA Monika Krzesak powiedziała wtedy PAP, że właściciele objętych kampanią samochodów będą mogli zgłosić się do ASO w wygodnym dla siebie terminie i każdy z użytkowników zostanie odpowiednio powiadomiony o zaistniałej sytuacji. Ponadto przekazała, że autoryzowane stacje obsługi przygotowują się do wykonania potrzebnych prac.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»»Masło, symbol drożyzny Tuska - oglądaj na antenie telewizji wPolsce24