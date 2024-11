16 tys. aut do naprawy. „Możliwy pożar w komorze silnika”

Trzy modele, czyli łącznie 16,8 tys. samochodów osobowych marki KIA zostało objętych przez producenta kampanią naprawczą; w autach dochodzi do wycieku płynu hamulcowego, który poprzez zwarcie może powodować pożar w komorze silnika - wynika z komunikatów KIA przekazanych do UOKiK.

Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wpłynęły trzy powiadomienia polskiego oddziału KIA ws. awarii występujących w modelach Optima (rocznik 2010-2015), Rio (2010-2017), Sorento (2010-2014).

W samochodach - jak przekazał producent - występuje wyciek płynu hamulcowego. Może on prowadzić do zwarcia, które powoduje przeciążenie elektryczne w systemie ABS.

„Stan ten może spowodować pożar w komorze silnika, niezależnie od tego, czy pojazd jest zaparkowany, czy jest w ruchu” - ostrzega KIA.

Objawem awarii jest zapalona kontrolka, dym i zapach spalenizny wydobywające się z komory silnika.

Akcja przywoławcza – ASO naprawi za darmo

Producent zapewnił, że posiadacze pojazdów zostaną powiadomieni o konieczności umówienia się na wizytę w Autoryzowanej Stacji Obsługi w celu zainstalowania nowych bezpieczników. Rzecznik KIA Monika Krzesak powiedziała PAP, że właściciele będą mogli zgłosić się do ASO w wygodnym dla siebie terminie i każdy z nich zostanie odpowiednio powiadomiony o zaistniałej sytuacji. Ponadto przekazała, że na tę chwilę stację obsługi przygotowują się do wykonania potrzebnych prac.

Łącznie kampanią naprawczą objętych ma zostać 16 tys. 882 aut, z czego ponad 14 tys. to modele Rio, ok. 1,2 tys. - Optima, a ok. 1,3 tys. – Sorento.

PAP, sek

