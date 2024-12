GDDKiA o planach na 2025 r. "Przetargi na 400 km dróg"

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad planuje w 2025 r. ogłosić przetargi na co najmniej 330 km dróg o szacunkowej wartości 13,5 mld zł. Ten wynik może jeszcze wzrosnąć o blisko 70 km dróg, dla których obecnie trwa proces uzyskiwania decyzji środowiskowej lub rozpatrywanie odwołań od tych decyzji, podała GDDKiA. W 2024 r. GDDKiA podpisała 36 umów na realizację ponad 456 km dróg o łącznej wartości prawie 19 mld zł.

„Zaplanowane na przyszły rok przetargi obejmą ponad 215 km odcinków dróg szybkiego ruchu z Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (RPBDK) oraz prawie 116 km obwodnic z Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 (PB100). Przypomnijmy, że obecnie w przetargu mamy 37 zadań o łącznej długości blisko 354 km. Wśród nich mamy 20 zadań z RPBDK (o łącznej długości ponad 191 km) i 15 inwestycji z PB100 (o łącznej długości ponad 136 km, w tym 12 km rozbudowy)” - czytamy w komunikacie.

W 2024 r. GDDKiA podpisała 36 umów na realizację ponad 456 km dróg o łącznej wartości prawie 19 mld zł. Wśród nich jest 27 umów na budowę niemal 396 km dróg ekspresowych, z czego blisko 110 km przypada na siedem umów dotyczących S10 pomiędzy Szczecinem i Piłą. Po pięć umów zawarła dla dróg ekspresowych S11 (ponad 72 km) i S19 (ponad 57 km) i po trzy dla S16 (ponad 38 km) i S17 (blisko 45 km). Do tego dwie umowy na S12 (blisko 20 km), po jednej na S74 (30 km) oraz S8 (14 km). Listę umów uzupełnia dziewięć inwestycji z PB100 o łącznej długości blisko 54 km, wymieniono także.

Dyrekcja ogłosiła przetargi na 30 odcinków dróg o łącznej długości ponad 300 km i wartości ok. 13 mld zł. To ponad 70 km więcej niż pierwotnie planowała. Wśród nich jest kolejny odcinek autostrady A2 (9,3 km), trzy odcinki S6 składające się na Zachodnią Obwodnicę Szczecina (łącznie blisko 49 km), dwa odcinki S11 (ponad 30 km) oraz druga jezdnia na obwodnicy Wyrzyska w ciągu S10 (5 km). Listę przetargów uzupełnia 14 zadań z PB100, siedem w ramach RPBDK, a także dwa odcinki drogi prowadzące od S6 do elektrowni jądrowej w okolicy Lubiatowa, czytamy dalej.

Plan budowy autostrad w Polsce zbliża się do finału

„Sukcesywnie wyczerpujemy listę dróg szybkiego ruchu, które mamy jeszcze do zrealizowania. Przypomnijmy, że docelowa ich długość w Polsce planowana jest na około 7 980 km, w tym około 2 100 km autostrad. Obecnie mamy 5 206 km dróg szybkiego ruchu, w tym blisko 1 885 km autostrad i niemal 3 321 km dróg ekspresowych. W realizacji mamy ponad 65 km autostrad i blisko 1 270 km dróg ekspresowych. W przyszłym roku ogłosimy przetargi na odcinki autostrad i dróg ekspresowych o łącznej długości ok. 123 km, które uzupełnią istniejąca sieć, a także na poszerzenie istniejącej autostrady A2 o dodatkowy pas ruchu pomiędzy Łodzią i Warszawą, od węzła Łódź Północ do Konotopy (ok. 90 km). Ogłosimy przetarg na brakujący odcinek A2 od Białej Podlaskiej na wschód do okolic wioski Kijowiec (ponad 16 km). Trwa już przetarg na dalszą część do węzła Dobryń i Terminala Samochodowego Koroszczyn. Do realizacji pozostanie jeszcze odcinek prowadzący do granicy z Białorusią” - podano w materiale.

Jakie są odcinki zaplanowane do ogłoszenia przetargów na budowę?

„Na liście planowanych przetargów mamy dwa odcinki drogi ekspresowej S17 pomiędzy Piaskami i Zamościem (ponad 20 km), a także przedłużenie S12 od Wieniawy do Radomia (blisko 14 km). O prawie 40 km wydłużymy drogę ekspresową S10, od końca obwodnicy Wyrzyska do węzła Bydgoszcz Zachód na obwodnicy tego miasta. Do tego jeszcze cały, ponad 32-kilometrowy, odcinek S19 w woj. mazowieckim, który połączy realizowane odcinki szlaku Via Carpatia w woj. podlaskim i woj. lubelskim. Na liście planowanych warunkowo przetargów jest jeszcze ponad 43 km trasy S11 od Ujścia do Obornik. Ogłoszenie postępowania uzależnione jest od zakończenia trwającego obecnie postępowania związanego z uzyskaniem decyzji środowiskowej. Na przyszły rok zaplanowaliśmy ogłoszenie przetargów na 14 obwodnic z PB100 o łącznej długości blisko 116 km. Wśród nich są inwestycje, które po zakończonej realizacji wyprowadzą tranzyt m.in. z Wadowic, Limanowej, Prudnika, Pisza czy też Zwolenia (pełna lista poniżej). Na liście przetargów planowanych warunkowo są obwodnice Przytocznej i Kalisza o łącznej długości ok. 26 km, dla których trwa obecnie postępowanie odwoławcze od wydanych decyzji środowiskowych” - wymieniła Dyrekcja.

Lista dróg, na które GDDKiA jest gotowa ogłaszać postępowania przetargowe w 2025 roku

Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (215,3 km):

A2 Biała Podlaska – Kijowiec

A2 Łódź Północ - Konotopa (poszerzenie o dodatkowy pas ruchu)

S10 Wyrzysk - Bydgoszcz Zachód

S12 Wieniawa – Radom

S17 Łopiennik - Krasnystaw Północ

S17 Zamość Sitaniec - Zamość Wschód

S19 gr. woj. podlaskiego i mazowieckiego - gr. woj. mazowieckiego i lubelskiego

Przetarg planowany warunkowo (43,1 km):

S11 Ujście – Oborniki

Program budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 (115,8 km):

DK9 obwodnica Ostrowca Świętokrzyskiego (Rudka - Jacentów, woj. świętokrzyskie)

DK15 obwodnica Krotoszyna, Zdun, Cieszkowa (woj. wielkopolskie i dolnośląskie)

DK15 obwodnica Milicza (woj. dolnośląskie)

DK25 obwodnica Międzyborza (woj. dolnośląskie)

DK28 obwodnica Wadowic (woj. małopolskie)

DK28 obwodnica Limanowej (woj. małopolskie)

DK41 obwodnica Prudnika (woj. opolskie)

DK42 obwodnica Starachowic (woj. świętokrzyskie)

DK46 obwodnica Sidziny (woj. opolskie)

DK55 obwodnica Sztumu (woj. pomorskie)

DK58/DK63 obwodnica Pisza (woj. warmińsko-mazurskie)

DK73/DK78 obwodnica Chmielnika (woj. świętokrzyskie)

DK79 obwodnica Osieka (woj. świętokrzyskie)

DK79 obwodnica Zwolenia (woj. mazowieckie)

Przetargi planowane warunkowo (26,1 km):

DK24 obwodnica Przytocznej (woj. lubuskie)

DK25 obwodnica Kalisza (woj. wielkopolskie)

„GDDKiA zapewnia stały, wysoki poziom finansowania inwestycji, a co za tym idzie branży budowlanej. Z 17 mld zł, jakie GDDKiA wydała na inwestycje w ubiegłym roku, zwiększyliśmy wydatkowanie do 19 mld zł w tym roku. Naszym rocznym celem jest ok. 20 mld zł i planujemy utrzymać ten poziom do 2030 r.” - stwierdza GDDKiA.

