Wojsko Polskie liczy dziś 205 tys. żołnierzy

Liczba żołnierzy rośnie; nie udało się jednak odwrócić trendu znaczących odejść ze służby, który narastał już za poprzednich rządów - informuje w najnowszym wydaniu dziennika „Rzeczpospolita”.

Z danych udostępnionych „Rzeczpospolitej” przez wydział prasowy Ministerstwa Obrony Narodowej wynika, że na koniec tego roku w Siłach Zbrojnych służyło ponad 205 tys. żołnierzy.

W tej grupie było ponad 143,3 tys. żołnierzy zawodowych, ponad 36 tys. żołnierzy Terytorialnej Służby Wojskowej, prawie 16,7 tys. żołnierzy Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej, ponad 3,2 tys. żołnierzy DZSW w okresie kształcenia oraz 5,6 tys. żołnierzy zawodowych w okresie kształcenia.

Dla porównania pod koniec grudnia 2023 r. w czynnej służbie było ponad 191 tys. żołnierzy (w tym m.in. 134,5 tys. żołnierzy zawodowych, 34 tys. żołnierzy WOT). W tym roku do zawodowej służby wojskowej zostało powołanych 18 tys. osób. W tej grupie znalazło się ponad 1,3 tys. żołnierzy zawodowych zwolnionych ze służby od 1 stycznia 2015 r. do 12 grudnia 2023 r., którzy postanowili powrócić do służby po zmianie władzy.

19 tys. żołnierzy zdjęło mundur

„Rz” informuje”, że w 2024 r. (dane do 16 grudnia) z zawodowej służby wojskowej zwolniono 9,28 tys. żołnierzy, a także 10,08 tys. ochotników z WOT (dla porównania w 2023 r. 10,1 tys.). To oznacza, że mundur zdjęło w sumie 19,36 tys. żołnierzy. Tyle samo opuściło szeregi wojska rok wcześniej. Dla porównania w 2022 r. mundur zdjęło 15,9 tys. żołnierzy zawodowych i ochotników WOT.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Wstrząs dla fotowoltaiki! Kto ma kontrolę nad panelami?

Tysiące rolników szykuje się na szefową KE

Szok! Rekordowe oczekiwania finansowe Ukraińców

»»NIE PRZEGAP! Nowa akcja telewizji wPolsce24! Stały monitoring wzrostu cen w sklepach