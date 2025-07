Cła Trumpa. Waszyngton wysyła listy do innych stolic

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump powiedział w piątek, że jego administracja zacznie tego dnia wysyłać do rządów innych państw pisma informujące je o wysokości taryf celnych, jakie USA nałożą na ich eksport. Słowa Trumpa przytoczyła agencja Reutera.

Przed odlotem do stanu Iowa Trump powiedział dziennikarzom, że USA zacznie „wysyłać listy (…) może 10 (listów) dziennie, do różnych krajów, o tym, ile będą płacić, by móc robić interesy z USA„.

Powiadomił też, że zamierza podpisać kilka porozumień handlowych, jednak nie ujawnił szczegółów.

9 lipca upływa 90-dniowe zawieszenie ceł

W środę Trump powiadomił o zawarciu układu handlowego z Wietnamem. Było to trzecie porozumienie tego typu ogłoszone przez administrację USA od 2 kwietnia, gdy Trump ogłosił nałożenie tzw. ceł wzajemnych na kilkadziesiąt państw i Unię Europejską. Wcześniej uzgodniono wstępne warunki porozumienia USA z Wielką Brytanią i Chinami.

9 lipca upływa 90-dniowe zawieszenie tych ceł. Wbrew swoim wcześniejszym wypowiedziom Trup w środę powiedział, że nie rozważa przedłużenia tego terminu.

PAP, sek

