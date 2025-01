Ceny paliw wystrzeliły! Płacimy więcej 8-10 gr za litr

Kierowcy muszą liczyć się z kosztami tankowania „sporo wyższymi,” niż kilka dni temu - ocenili w środę analitycy portalu e-petrol.pl. Dodali, że litr diesla podrożał o 10 gr do średnio 6,19 zł, cena benzyny Pb 95 wzrosła o 8 gr do 6,07 zł/l, a o 2 gr podrożał autogaz do 3,21 zł/l.

„Jak wynika z najnowszego badania cen na stacjach, zrealizowanego przez e-petrol.pl w drugim tygodniu stycznia, kierowcy muszą się liczyć z kosztami tankowania sporo wyższymi niż kilka dni temu” - poinformowali analitycy portalu. Ich zdaniem za taki stan rzeczy odpowiadają zarówno rosnące ostatnio ceny ropy naftowej, jak i osłabienie złotego w relacji do amerykańskiego dolara, które przełożyły na „znacząco wyższe” ceny paliw w hurcie.

„W efekcie litr oleju napędowego podrożał na stacjach o 10 gr i kosztuje przeciętnie 6,19 zł. Podobnej skali zmiana w górę dotyczy też benzyny Pb95, której średnia ogólnopolska cena wzrosła o 8 gr do poziomu 6,07 zł/l” - wskazali analitycy. Dodali, że o 2 gr podrożał natomiast autogaz, oferowany w sprzedaży detalicznej przeciętnie po 3,21 zł/l.

Gdzie paliwo podrożało najbardziej?

Według danych e-petrol.pl do najtańszych regionów Polski w tym tygodniu należą: Dolny Śląsk - jedyne województwo, w których średnia cena Pb95 nie przekroczyła poziomu 6 zł za litr i wynosi 5,98 zł, Warmia i Mazury, gdzie za litr oleju napędowego płaci się 6,12 zł oraz województwo świętokrzyskie z ceną 3,14 zł za litr LPG.

„Mazowsze wyróżnia się zaś wśród województw najwyższymi średnimi cenami benzyny 95-oktanowej oraz diesla, które wynoszą tam odpowiednio 6,18 i 6,30 zł/l” - podali analitycy. Dodali, że tankowanie LPG jest aktualnie najdroższe w województwie opolskim, gdzie jego litr kosztuje 3,34 zł.

PAP, sek

