Jest źle za rządów Tuska. GUS: Eksport i import – spadek nawet o 20 proc.!

GUS: od I do XI 2024 r. polski eksport spadł o 7 proc., import o 4,5 proc.

Obroty towarowe handlu zagranicznego w okresie styczeń-listopad 2024 r. były niższe niż rok wcześniej. Eksport spadł o 7 proc. do 1 bln 394,8 mld zł, a import o 4,5 proc. do 1 bln 388,5 mld zł - poinformował we wtorek Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Saldo

Jak podał GUS dodatnie saldo od stycznia do listopada ubiegłego roku ukształtowało się na poziomie 6,4 mld zł, podczas gdy w analogicznym okresie 2023 roku wyniosło 47,3 mld zł.

Eksport. Czego dotyczy spadek?

GUS poinformował, że w eksporcie spadek dotyczył paliw mineralnych, smarów i materiałów pochodnych (o 20,4 proc.), olejów, tłuszczy, wosków zwierzęcych i roślinnych (o 12,7 proc.), maszyn i urządzeń transportowych (o 9,5 proc.), towarów przemysłowych sklasyfikowanych głównie według surowca (o 8,5 proc.), surowców niejadalnych z wyjątkiem paliw (o 6,4 proc.), chemikaliów i produktów pokrewnych (o 5 proc.), napojów i tytoniu (o 3,6 proc.), żywności i zwierząt żywych (o 3 proc.), oraz różnych wyrobów przemysłowych (o 1,9 proc.).

Import. Czego dotyczy spadek?

W imporcie wzrost odnotowano w różnych wyrobach przemysłowych (o 5,3 proc.) oraz w żywności i zwierzętach żywych (o 1,5 proc.). Natomiast największy spadek zanotowano w paliwach mineralnych, smarach i materiałach pochodnych (o 19 proc.), w olejach, tłuszczach, woskach zwierzęcych i roślinnych (o 8,8 proc.), w towarach przemysłowych sklasyfikowanych głównie według surowca (o 7,6 proc.), w surowcach niejadalnych z wyjątkiem paliw (o 4,5 proc.), w chemikaliach i produktach pokrewnych (o 4,4 proc.), w maszynach i urządzeniach transportowych (o 3,6 proc.) oraz w napojach i tytoniu (o 0,8 proc.).

pap, jb

