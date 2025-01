Korupcja, korupcja, korupcja – Wzrost o 84 proc.!

2039 przestępstw korupcyjnych wykryli w minionym roku policjanci z Wydziału do Walki z Korupcją komendy wojewódzkiej w Katowicach. To o ponad 84 proc. więcej niż w 2023 r. - wynika z przedstawionych we wtorek statystyk.

„Rok 2024 był okresem wzmożonych działań policjantów z Wydziału do Walki z Korupcją KWP w Katowicach, którzy zakończyli liczne sprawy, mające na celu zwalczanie przestępczości korupcyjnej. W wyniku prowadzonych postępowań policjanci zatrzymali 15 osób, a także wykryli łącznie 2039 przestępstw związanych z korupcją, co stanowi wzrost o 84,5 proc. w porównaniu do roku 2023” - poinformował zespół prasowy śląskiej policji.

Korupcja u funkcjonariuszy publicznych

Do najbardziej znaczących postępowań w tej kategorii mundurowi zaliczają sprawy funkcjonariuszy publicznych, którzy mieli przyjmować łapówki. W obu sprawach – dotyczących pracownika Inspekcji Transportu Drogowego oraz pracownika nadzoru budowlanego - skierowano do sądu akty oskarżenia.

W 2024 r. wydział antykorupcyjny KWP w Katowicach wszczął 24 postępowania w sprawach korupcyjnych, sześć z nich zostało zainicjowanych na podstawie materiałów operacyjnych. Podsumowanie roku 2024 -

Rok 2024 obfitował też w zatrzymania osób podejrzanych o poważne przestępstwa, w tym zabójstwa, rozboje czy wymuszenia. Wiele z tych działań wymagało zaangażowania wyspecjalizowanych jednostek, takich jak wydziały do walki z przestępczością zorganizowaną czy Sekcja Poszukiwań i Identyfikacji Osób. Policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP w Katowicach zajmują się ściganiem sprawców najpoważniejszych przestępstw, poszukiwaniem osób zaginionych oraz identyfikacją osób i zwłok.

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

pap, jb

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Szef InPostu wzywa polityków do zgody w sprawie gospodarki

Złoto Glapińskiego. NBP posiada już 448,2 tony

Nie wieje optymizmem w energetyce wiatrowej

»»Daniel Obajtek ujawnia powiązania rosyjskiej spółki dostarczającej gaz dla warszawskiej komunikacji miejskiej – oglądaj tylko na antenie telewizji wPolsce24