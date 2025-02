Najdłuższy okres spadku eksportu od 25 lat. Rząd widzi?

Trzeci kwartał 2024 r. był szóstym z rzędu, kiedy nastąpił realny spadek eksportu - to najdłuższy taki okres w XXI w., podał Narodowy Bank Polski (NBP). Spadek eksportu do Niemiec był silniejszy w porównaniu z eksportem z Polski ogółem we wszystkich kategoriach

„III kwartał 2024 r. był szóstym kiedy nastąpił realny spadek eksportu - to najdłuższy taki okres w XXI w. W omawianym okresie spadek eksportu okazał się też nieco głębszy niż średnio w krajach Unii Europejskiej (-0,5 proc. r/r). Niekorzystny wpływ na realną dynamikę eksportu miał niski popyt w Unii Europejskiej, jak i słaba aktywność sektora eksportowego w krajach będących najważniejszymi partnerami handlowymi Polski. Dodatkowo negatywny wpływ na dynamikę polskiego eksportu miał również duży wzrost importu w wielu gospodarkach UE z krajów trzecich, zwłaszcza z Chin w takich kategoriach, jak towary konsumpcyjne trwałego użytku, czy części środków transportu” - czytamy w raporcie „Bilans Płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za III kwartał 2024 r.”.

W III kwartale 2024 r. kontynuowana była spadkowa tendencja eksportu towarów. Jego wartość obniżyła się do 345,7 mld zł, była więc o 3,7 proc. niższa r/r. Jak podkreślił NBP, skala spadku eksportu była mniejsza niż w poprzednich kwartałach 2024 r.

„Stopniowa stabilizacja wartości eksportu znalazła odzwierciedlenie w zmniejszeniu skali spadków w czterech kategoriach, a w kolejnych dwóch tj. w produktach rolnych oraz towarach konsumpcyjnych wartość eksportu ukształtowała się na poziomie zbliżonym do III kwartału 2023 r.” - czytamy dalej.

Podobnie jak w II kwartale, tak i w okresie lipiec-wrzesień 2024 r. najgłębszy spadek eksportu miał miejsce w kategorii obejmującej środki transportu. W omawianym okresie wartość ich eksportu zmniejszyła się o 10,3 proc. r/r (wobec 14,2 proc. w II kwartale), przyczyniając się do obniżenia dynamiki eksportu ogółem o 2,0 pkt proc. Na głębokie spadki w tej kategorii duży wpływ miała pogarszająca się sytuacja branży motoryzacyjnej. Wśród produktów o najgłębszych spadkach w III kwartale 2024 r. dominowały produkty tej branży. Najsilniej zmniejszył się eksport akumulatorów elektrycznych (33,3 proc. r/r), aut osobowych (25,5 proc.), ciągników samochodowych (36,5 proc.) oraz autobusów (37,3 proc.), wymienił bank centralny.

Postępuje spadek eksportu do Niemiec

„Głęboki spadek w eksporcie motoryzacyjnym wpłynął negatywnie na wyniki sprzedaży do najważniejszego partnera handlowego - Niemiec. W III kwartale 2024 r. wartość eksportu do zachodniego sąsiada zmniejszyła się o 6,4 proc.. Spadek eksportu do Niemiec po raz drugi okazał się silniejszy w porównaniu ze spadkiem sprzedaży do pozostałych krajów traktowanych łącznie (o 2,2 proc. w III kwartale)” - czytamy w raporcie „Bilans Płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za III kwartał 2024 r.”.

Pogłębienie się dysproporcji pomiędzy spadkiem eksportu do Niemiec w porównaniu z ogólnym eksportem towarów spowodowało, że udział ich w strukturze eksportu obniżył się w omawianym okresie do 27,3 proc. (był więc o 0,9 pkt proc. niższy w porównaniu z analogicznym okresem 2023 r.). Biorąc pod uwagę wyniki w III kwartale był to najniższy udział Niemiec w polskim eksporcie od 2014 r.

„We wszystkich kategoriach, prócz paliw, spadek eksportu do Niemiec był silniejszy w porównaniu z eksportem ogółem. Najgłębszy spadek eksportu nastąpił w kategorii obejmującej środki transportu. Ich wartość w eksporcie do Niemiec zmniejszyła się w III kwartale 2024 r. o 13,2 proc. r/r, w tym eksport aut osobowych spadł o 43,5 proc. r/r, pozostałych pojazdów o 12,6 proc., a części o 9,5 proc.. Relatywnie duży okazał się również spadek eksportu towarów zaopatrzeniowych, gdzie również klasyfikowane są produkty wykorzystywane w branży motoryzacyjnej” - czytamy dalej.

Natomiast stosunkowo niewielki był spadek eksportu innej polskiej specjalności - towarów konsumpcyjnych trwałego użytku. W tym przypadku niekorzystny wpływ na dynamikę eksportu mógł mieć silny wzrost importu z Chin. W III kwartale 2024 r. niemiecki import towarów klasyfikowanych w tej kategorii z Chin zwiększył się o 27,7 proc. r/r (po wzroście o 10 proc. w II kwartale 2024 r.), wskazał też NBP.

Niekorzystne tendencje w eksporcie motoryzacyjnym odpowiadały także za głębokie spadki eksportu m.in. do Czech, Francji i Włoch. W efekcie zmniejszenie eksportu do krajów Unii Europejskiej ponownie było głębsze niż do pozostałych gospodarek, podsumowano w raporcie.

ISBnews

