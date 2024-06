Spada eksport. Także do Niemiec

Eksport spadł o 2,2 proc. r/r do 116,6 mld euro w styczniu-kwietniu 2024 r., zaś import spadł w tym okresie o 2,6 proc. r/r i wyniósł 112,4 mld euro, podał Główny Urząd Statystyczny. Dodatnie saldo wyniosło 4,2 mld euro, natomiast w styczniu-kwietniu 2023 r. wyniosło 3,9 mld euro.

„Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 126,8 mld USD, a import 122,1 mld USD (spadek odpowiednio w eksporcie o 1,1 proc., a w imporcie o 1,5 proc.). Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 4,6 mld USD, w analogicznym okresie 2023 r. wyniosło 4,2 mld USD” - informuje GUS.

Najszybszy spadek eksportu w styczniu-kwietniu 2024 r. dotyczył paliw mineralnych, smarów i materiałów pochodnych (o 22 proc.).W styczniu-kwietniu 2024 r. w obrotach towarowych wg nomenklatury SITC w porównaniu z analogicznym okresem 2023 r. odnotowano spadki we wszystkich sekcjach towarowych w eksporcie. Natomiast w imporcie wzrost odnotowano w 1 sekcji.

Polski eksport do Niemiec spadł o 6,4 proc. r/r i wyniósł 31,7 mld euro w styczniu-kwietniu 2024 r., zaś import w tym czasie spadł o 1,4 proc. r/r do 22,6 mld euro, podał Główny Urząd Statystyczny.

Udział Niemiec w eksporcie zmniejszył się w porównaniu z analogicznym okresem ub. r. o 1,2 pkt proc. i wyniósł 27,2 proc., a w imporcie wzrósł o 0,2 pkt proc. i stanowił 20,1 proc. Dodatnie saldo wyniosło 39,3 mld zł (9,9 mld USD, 9,1 mld euro) wobec 51,3 mld zł (11,7 mld USD, 10,9 mld euro) w analogicznym okresie 2023 roku.

„W styczniu-kwietniu 2024 r. wśród głównych partnerów handlowych Polski w eksporcie odnotowano spadki w porównaniu do analogicznego okresu 2023 roku za wyjątkiem eksportu na Ukrainę, gdzie wystąpił wzrost o 9,1 proc., do Wielkiej Brytanii o 2,1 proc. oraz Stanów Zjednoczonych o 0,5 proc.. W imporcie w porównaniu do stycznia - kwietnia 2023 roku odnotowano spadki za wyjątkiem Stanów Zjednoczonych, gdzie odnotowano wzrost obrotów o 1,2 proc.” - wskazuje GUS.