Nawrocki: ogłoszę referendum w sprawie Zielonego Ładu

W sprawie Zielonego Ładu powinni wypowiedzieć się wszyscy Polacy w referendum – powiedział w sobotę w Białogardzie w Zachodniopomorskiem na spotkaniu z mieszkańcami obywatelski kandydat na prezydenta Karol Nawrocki. Oświadczył, że gdy zostanie wybrany, zamierza zarządzić referendum.

„Gdy Polacy 18 maja mnie wybiorą (na prezydenta), to skorzystam z art. 125 polskiej Konstytucji, który to artykuł daje Prezydentowi RP (prawo) zarządzić referendum za zgodą większości w Senacie w odniesieniu do istotnych, bardzo ważnych spraw państwa polskiego” – powiedział Nawrocki.

Zaznaczył, że dla niego, „bezpieczeństwo żywnościowe i bezpieczeństwo energetyczne jest sprawą egzystencjalną, bardzo ważną, zasadniczą dla państwa polskiego i w sprawie Zielonego Ładu powinni wypowiedzieć się wszyscy Polacy w referendum. I to kandydat obywatelski zapewni” – oświadczył Nawrocki.

Zielony ład to groźba dla rolnictwa

W jego ocenie Zielony Ład „dąży do tego, żeby pozbawić polskie rolnictwo możliwości funkcjonowania”.

„Jest zagrożeniem dla nas wszystkich i to nie tylko dla ludzi wsi i gospodarstw rolnych, ale za moment +zielone podatki+ będą niszczyć także sytuację finansową i gospodarczą w wielu dużych miastach. To jest ta transformacja klimatyczna, która jest zagrożeniem dla przyszłości państwa polskiego” – mówił kandydat na prezydenta.

Nawrocki zapowiedział także, że jeżeli zostanie wybrany na prezydenta, będzie przy nim działała rada do spraw młodzieży. „Nie możemy budować świata i Polski bez słuchania młodzieży” – wskazał. Zaznaczył, że z młodzieżą trzeba być w stałym dialogu. To ona ma wiele do powiedzenia w kwestii nowych technologii.

PAP, sek

