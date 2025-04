Polska w inflacyjnej czołówce Europy

Inflacja HICP w Polsce wyniosła 4,4 proc. r/r w marcu 2025 r. wobec 4,3 proc. r/r inflacji miesiąc wcześniej, podał unijny urząd statystyczny Eurostat. W ujęciu miesięcznym wskaźnik wzrósł o 0,3 proc.

„Najniższe roczne wskaźniki odnotowano we Francji (0,9 proc.), Danii (1,4 proc.) i Luksemburgu (1,5 proc.). Najwyższe roczne stopy odnotowano w Rumunii (5,1 proc.), na Węgrzech (4,8 proc.) i w Polsce (4,4 proc.). W porównaniu z lutym 2025 r. roczna inflacja spadła w szesnastu państwach członkowskich, pozostała stabilna w jednym i wzrosła w dziesięciu” - czytamy w komunikacie.

Jak podał Główny Urząd Statystyczny (GUS) inflacja konsumencka wyniosła 4,9 proc. w ujęciu rocznym w marcu 2025 r. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 0,2 proc.

Inflacja HICP w strefie euro wyniosła 2,2 proc. r/r w marcu 2025 r. wobec 2,3 proc. r/r miesiąc wcześniej, podał unijny urząd statystyczny Eurostat, prezentując finalne dane. W ujęciu miesięcznym wskaźnik wzrósł o 0,6 proc. W całej UE inflacja HICP wyniosła w marcu 2,5 proc. r/r wobec 2,7 proc. r/r w poprzednim miesiącu.

„W marcu 2025 r. największy wkład w roczną stopę inflacji w strefie euro miały usługi (+1,56 punktu procentowego), a następnie żywność, alkohol i tytoń (+0,57 punktu procentowego), towary przemysłowe nieenergetyczne (+0,16 punktu procentowego) i energia (-0,10 punktu procentowego)” - czytamy w komunikacie.

Analityk Portu: presja inflacyjna słabnie – czas na ruch EBC

„Pomimo utrzymującej się inflacji powyżej celu, presja cenowa słabnie, szczególnie w sektorze usług, a inflacja bazowa zbliża się do poziomu 2 proc.. Jednocześnie gospodarka strefy euro nadal pozostaje w stagnacji. Wzrost PKB jest słaby, a nowe napięcia handlowe z USA mogą dodatkowo pogorszyć perspektywy wzrostu i jednocześnie ograniczyć presję inflacyjną w krótkim terminie. W związku z tym prawdopodobna jest kontynuacja luzowania polityki monetarnej. Kolejna obniżka o 25 pb oczekiwana jest po posiedzeniu EBC w dniach 16–17 kwietnia. Rynek zakłada dalsze cięcia w czerwcu i lipcu, które mogłyby sprowadzić stopę depozytową do poziomu 1,5 proc. do końca roku, o ile pogorszenie perspektyw gospodarczych oraz umiarkowana inflacja się utrzymają. Kluczowe pozostaną sygnały z konferencji prasowej EBC oraz skala ceł nakładanych przez USA i ewentualne działania odwetowe ze strony UE” – skomentowali dane analitycy platformy inwestycyjnej Portu.

