Ceny paliw. "Prognozy są jednoznaczne – ruch w górę"!

Kolejny raz ceny paliw wzrosły; w najbliższym tygodniu prognozowany jest dalszy „ruch w górę” - przekazał portal e-petrol.pl w piątek. Wskazał, że średnia cena w Polsce za Pb95 to 6,15 zł, a za LPG - 3,25 zł za litr.

Eksperci portalu wskazali, że za paliwo do diesli kierowcy na stacjach średnio płacili 6,29 zł za litr. Natomiast PB98 kosztowało 6,91 zł.

Jak dodali, „prognozy są jednoznaczne” - na okres 20-26 stycznia przewidują oni zmianę cen benzyn w górę.

Autogaz także podrożeje

W przypadku Pb98 średnia cena ma wahać się od 6,90 do 7,02 zł za litr. Natomiast E10, czyli Pb95 od 6,13 do 6,25 zł/l, olej napędowy będzie „w widełkach” między 6,30 i 6,42 zł.

„Dla autogazu także prognozujemy ruch w górę. To paliwo w najbliższych dniach może kosztować 3,25-3,33 zł/l” - poinformował e-petrol.pl.

Portal podał też, że zestawienie obecnych cen ropy w rafineriach z poziomem minionego weekendu daje wynik „na plus” - benzyna Pb98 kosztuje 5 tys. 322 zł/m sześc. (wzrost o niemal 117 zł). Cena Pb95 zwiększyła się o 84 zł do poziomu 4 tys. 853 zł/m sześc. Eksperci zauważyli, że najwyraźniej podrożał olej napędowy, obecnie kosztuje 5 tys. 154 zł m/ sześc. co oznacza wzrost o 139 zł. „Zmiana dla oleju opałowego wynosi natomiast 123 zł w górę - jego dzisiejsza cena średnia to 3873 zł/m sześc.” - dodali.

